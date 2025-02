O CEO dos EUA, Donald Trump Limited, acesso à Associated Press no Salão Oval e no navio da Força Aérea do Gabinete Presidencial. Sobre isso declarado Vice -chefe da Casa Branca de Taylor Budovich na rede social X em 14 de fevereiro.

Budovich explicou a decisão do fato de que a Associated Press “continua negligenciando mudanças legítimas no nome geográfico do Golfo Americano” – os jornalistas da agência chamam de Baía do México.

“Embora seu direito a relatórios irresponsáveis ​​e desonestos seja protegido pela Primeira Emenda (Constituição dos EUA), isso não fornece a eles um privilégio de acesso suave a premissas limitadas, como gabinete oval e companhia aérea”, disse Taylor Budovich.

Segundo ele, o local do jornalista AP é um escritório oval e a aeronave presidencial levará “milhares de jornalistas” que já foram proibidos de trabalhar nesses lugares.

Budovich observou que jornalistas e fotógrafos de associados economizariam acesso ao resto do espaço da Casa Branca.

O editor executivo da Associated Press Julie Pace informou em 11 de fevereiro que o correspondente da AP -AP não foi permitido um evento em um escritório oval devido ao fato de a agência se recusar a chamar a Baía Americana do Mexicano. Julie Pace disse que as restrições introduzidas pela Casa Branca violam a Primeira Emenda à Constituição, que garante que as autoridades dos EUA não capturem a impressão.

No final de janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou que o Golfo do México fosse renomeado para a Baía dos EUA. 10 de fevereiro, o Escritório de Aviação Civil dos EUA começou a fazer seus dados e cartões de acordo com esta decisão.