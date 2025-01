Jornalistas de Chennai questionam a gestão do caso de agressão sexual da Universidade de Anna, Meet DGP – Tamil Nadu News

Os jornalistas de Chennai se reuniram com o diretor de polícia de Tamil Nadu (DGP) Shankar Jiwal para expressar suas preocupações sobre a maneira como a equipe de pesquisa especial (SIT) está lidando com a investigação do caso de abuso sexual da Universidade de Anna Eles alegaram que sete jornalistas foram interrogados de forma inadequada, e alguns enfrentaram consultas intrusivas e irrelevantes, enquanto dois tiveram seus telefones celulares apreendidos sem seguir o devido processo.

Os jornalistas declararam que foram convocados pelo WhatsApp, violando as diretrizes da Suprema Corte, e não tiveram tempo suficiente para comparecer por interrogatório. Um jornalista disse que não recebeu um deslizamento de ‘retorno da propriedade’ por seu telefone apreendido, deixando -o incerto sobre quando ele seria devolvido.

Haseef, secretário geral do Chennai Press Club, criticou a abordagem do SIT, declarando: “As citações são emitidas através da mídia digital, e os jornalistas não têm tempo suficiente antes de aparecer. Então eles são feitos perguntas irrelevantes como ‘Quantas esposas você tem?’ e sobre os detalhes de sua propriedade. A investigação deve ser uma fuga de FIR, mas parece que a polícia está atacando jornalistas.

O sênior sênior Shabbir Ahmed descreveu as ações do SIT como uma “investigação de remo” que carece de um procedimento adequado. “Não é seguido não é um método na emissão da citação. Eles chamaram os jornalistas simplesmente por terem visto o FIR, que estava disponível publicamente no site do CCTNS. Foi enviado pelos próprios policiais. Os jornalistas acessaram legalmente o FIR e não revelaram a identidade do sobrevivente. No entanto, o acesso a um documento disponível ao público está sendo criminalizado. O SIT é convocar os repórteres do crime e tentar extrair todos os detalhes de seus telefones, estabelecendo um precedente perigoso. O Tribunal Superior de Madras ordenou claramente às autoridades que agissem contra os responsáveis ​​por filtrar a FIR, mas nenhuma medidas foi tomada contra qualquer funcionário. Por outro lado, vários jornalistas foram convocados e espera -se mais questionados ”, disse Ahmed.

O DGP Shankar Jiwal reconheceu as queixas levantadas por jornalistas e garantiu que o assunto seria transmitido à sessão. No entanto, ele enfatizou que o SIT funciona como um corpo independente.