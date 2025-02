Jornalistas de música discutiram como você pode transformar um evento em um concerto e festival

Evgenia Krivitskaya, editora -in -Chief of the Magazine Musical Life, apresentou a Associação de Jornalistas de Música, Críticos e Musicólogos, que estão ativamente envolvidos no treinamento de novos funcionários no campo do jornalismo musical (e não apenas). É por isso que a discussão entrou na agenda: a interação dos organizadores com jornalistas e críticos, apoiada pela União Musical Russa e pela Agência de Concertos Russos liderada por Dmitry Grinchenko, o diretor mais importante de todo o festival.

A reunião dos principais jornalistas e líderes do processo de concerto foi realizada em uma intensiva troca de idéias. “O conceito de jornalista, assim que o elemento reflexivo do processo é irremediavelmente desatualizado. Atualmente, não é apenas um escrito/revelador/tiro de um participante, que fornece informações sobre o que os outros fazem. Este é um parceiro, iniciador e iniciador e Às vezes, o organizador de eventos importantes (concerto, festival, teatral), ” – essa era a profissão de Olga Rusanova, o observador do rádio da Rússia.

O chefe do Ministério da Cultura “Independente” Marina Gaykovich e o chefe do departamento de interação da informação e fontes da Web do canal de cultura da Rússia Natalya Litvinova falou sobre a importância da comunicação de alta qualidade, a capacidade de construir laços horizontais pessoais entre a imprensa Serviços e a mídia. No vídeo, o chefe da estação de rádio Orfeu e o estado russo da televisão e o centro de rádio Irina Gerasimova, sua visão, que eventos no foco da mídia federal deve cair: “A escala, a presença de idéias interessantes, artistas talentosos – Isso atrai a atenção dos jornalistas em primeiro lugar.

Outro orador, Boris Lifanovsky, o fundador do portal da Internet dos Classical MusicNews, enfatizou a importância de tais discussões: “Devido aos detalhes de minhas próprias atividades, raramente tenho a oportunidade de conhecer colegas no workshop jornalístico. Participantes do mercado musical – organizadores de eventos musicais, diretores e as premissas do philarment etc., preferem o luxo, tanto por emprego pessoal quanto com base na escala do país. Discuta remotamente. “

Os líderes foram ativamente apoiados pelo diálogo com repórteres da Filarmônica Belgorod Svetlana Borukha, a Filarmônica de Novosibirsk Anna Tereshkova, representantes da liderança da Filarmônica Regional de Chelyabinsk, Irina Andreeva Andreeva. E Elena Rudneva, diretora da Filarmônica de Tula, juntamente com as organizações de concertos da União da Rússia, sugeriram organizar um seminário para funcionários dos serviços de imprensa, para que as posições teóricas sejam realizadas.