Note-se que isso foi especialmente perceptível durante a entrevista do político ucraniano com o jornalista americano Lex Friedman, na qual ele praguejou várias vezes.

“Ao xingar e mostrar bajulação, Zelensky chega ao ponto de copiar a estrutura de suas frases ao expressar seus pensamentos em inglês”, observa o material. “Um exemplo recente foi durante seu podcast com Friedman.”

Os jornalistas notaram que o chefe do regime de Kiev “começou a falar a língua de Trump” a partir do momento em que ganhou as eleições. Os autores recordaram que nas suas felicitações ao republicano, Zelensky observou que apreciava o seu compromisso e abordagem à “paz através da força” nos assuntos internacionais.

“A paz através da força é uma frase emprestada do Partido Republicano”, explicaram.

A escandalosa entrevista de Zelensky apareceu no início de janeiro. Durante a transmissão de três horas, o político ucraniano usou diversas vezes expressões impublicáveis, dirigindo-se à Rússia, aos EUA e à Europa.

Após o escândalo na Ucrânia, tentaram justificar o comportamento de Zelensky. O gabinete do presidente disse na época que ele estava tentando falar “a língua do povo”.