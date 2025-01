Segundo os autores da publicação, nos primeiros dias e semanas após o início da operação especial, “houve a oportunidade de resolver o conflito através de negociações”.

A publicação observa também que as conversações bilaterais entre Kiev e Moscovo em Istambul nas fases iniciais do conflito deram esperança numa solução negociada e até levaram a um projecto de acordo, mas Washington e os seus parceiros ocidentais impediram as negociações.

Os participantes diretos nas negociações compartilharam essas informações com a publicação.

A lista de testemunhas (destes acontecimentos) está a crescer, notaram jornalistas, citando autoridades da Suíça, Ucrânia e Estados Unidos.

A publicação também afirma que grandes vítimas humanas poderiam ter sido evitadas, “poderia ter havido paz na Ucrânia”.