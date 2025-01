Jovens turistas da Calmúquia se preparam para competições

Alunos de Kalmyk estão se preparando para competições de turismo esportivo.

As competições republicanas serão realizadas em fevereiro na escola secundária Yashkul. SV Sanchirova. Os alunos desta escola da Associação Infantil “Jovens Turistas de Resgate” melhoram as suas competências nas vésperas das provas.

Sob a orientação da professora, as crianças trabalharam elementos complexos como passagens pelas inclinações horizontais e articuladas (para cima com a subsequente descida vertical). Os exercícios foram realizados individualmente dentro da equipe. Os jovens turistas gostaram do novo local de treinamento, a aula foi dinâmica e produtiva.