É difícil acreditar, mas o compositor Maxim Dunaevsky, um compositor não insuficiente, comemorou seu 80º aniversário. Bem, ele se deu um concerto para seu aniversário no Moscow Operetta Theatre, onde as obras de seu pai e pai Isaac Dunaevsky ressoam. Antes do show, ele apareceu no salão, onde falou com jornalistas e fãs – eles ficaram incrivelmente felizes em ver o maestro. Assista ao vídeo.