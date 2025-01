A oportunidade do Jubileu, a Biblioteca Apostólica do Vaticano, representa a exposição na estrada e prescreve uma reflexão sobre o tema da viagem. Perno de toda a exposição é a recente descoberta de um fundo da herança do diplomata Cesare Poma (1862-1932). Este é o poma. Coleção Periódica, uma coleção de aproximadamente 1.200 jornais dos locais e impressa nos idiomas mais remotos dos cinco continentes. Este fundo também mostra a história de um periódico, a caminho, que dois jornalistas franceses, Lucien Leroy e Henri Papillaud, publicaram durante sua jornada em todo o mundo entre 1895 e 1897, para financiar seus negócios e os lugares visitados na narração. Além dessas aventuras, todos os homens, foram colocados histórias de algumas mulheres que, no meio da era vitoriana, ganharam os estereótipos culturais da época, saíram com seus passeios específicos do mundo. Apresentar o fundo do POMA ao público.

Periódicos e os eventos de viajantes e viajantes selecionados, a Biblioteca do Vaticano convocou três criativos contemporâneos: Lorenzo Jovanotti Cherubini, o ilustrador Kristjana S Williams e Maria Grazia Chiuri, diretora artística. A exposição foi compilada por Don Giacomo Cardinali, Simona de Crescenzo, Francesca Giannetto e Delio V. “As galerias da Itália, além da Biblioteca Apostólica do Vaticano, em um ano especial, em apoio à arte, cultura e herança ou intesa sanpaolo e e e Diretor -General Van Gallerie D’Italia, que apóia o projeto – e novas histórias que nos ajudam a ler a história e a entender os eventos atuais.

Esse é o significado do projeto de cultura de uma grande empresa privada, do mais importante banco italiano “”. A jornada na estrada existe, eu o conheci, muitas vezes experimentei, e toda vez que notei, lembrava -me, senti seu imenso poder suave forte. O verdadeiro poder suave do mundo consiste na simpatia de estranhos, para reconhecer o reconhecimento humano, em dar uma mão sem qualquer outro propósito que “. Para Enrico Bagnasco, CEO da Sparkle,” a reflexão sobre a jornada em torno de todo o mundo inevitavelmente leva a considerar o papel crucial da comunicação na história recente. As rotas digitais geraram uma rede mundial interconectada que permite a comunicação imediata e a troca de informações em escala mundial. Sparkle orgulha -se de apoiar essa iniciativa de que, ao comemorar a viagem como um instrumento de inovação, intercâmbio cultural e progresso tecnológico, a ênfase também enfatiza a importância da comunicação: desde os grandes diários de viagem do passado até as plataformas digitais mundiais hoje “.