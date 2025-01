Juiz americano condena Donald Trump em caso de dinheiro secreto e evita prisão ou multa | Notícias do mundo

Um juiz dos EUA sentenciou recentemente o presidente eleito, Donald Trump, após a sua condenação no caso de silêncio envolvendo pagamentos a uma estrela pornográfica. Embora a decisão tenha marcado um momento jurídico importante, não incluiu pena de prisão ou multa, permitindo a Trump continuar a preparar a sua tomada de posse.

Apesar de enfrentar uma possível pena de prisão de até quatro anos, o juiz de Manhattan, Juan M. Merchán, optou por uma sentença que efetivamente encerrou o caso sem penas adicionais.

Primeiro presidente dos EUA condenado por um crime grave

A sentença não só confirmou a condenação criminal de Trump, mas também fez dele o primeiro presidente dos EUA a ter uma condenação por crime no seu registo. A decisão tem implicações históricas e sublinha a natureza sem precedentes da situação enquanto Trump se prepara para tomar posse.

Proteções legais para o presidente

Na sua explicação, o Juiz Merchan observou que as protecções legais para um presidente em exercício desempenharam um papel importante na decisão. Embora o juiz tenha reconhecido a gravidade do caso, explicou que estas proteções legais, que protegem um presidente de certas consequências jurídicas, acabaram por ter precedência sobre outras considerações.

No entanto, ele também deixou claro que estas proteções não poderiam anular o veredicto do júri no caso.

Considerações finais sobre a oração

O juiz destacou a necessidade de considerar os agravantes na determinação da pena. No entanto, reiterou que o estatuto jurídico e as proteções de que Trump beneficiaria uma vez no cargo desempenharam um papel crucial na sua decisão de evitar a imposição de novas punições.

O caso pode ser encerrado, mas as implicações para a presidência e o estatuto jurídico de Trump continuam a ser um ponto de debate.