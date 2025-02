Julia Snigir apresentou uma série em Moscou "Tango em fragmentos"

No Metropol Hotel, que está comemorando o aniversário deste ano, você reuniu um pequeno círculo de convidados para ver. A heroína da noite foi Julia Snigir: podemos dizer que a série em si é o benefício da atriz. Mas não apenas ela é outra heroína da série que permaneceu nos bastidores – Sogdiana Hamzin – a campeã mundial em Tango. Uma vez “RG” dedicou um grande material a ela. E no set da série, o diretor Sergei Sentov Sogdiana aprendeu a dançar todos os artistas dos principais papéis. Além de Julia Snigir, Anastasia Talyzina, Rinal Mukhametov, Denis Suecas e outros foram filmados na série.

O RG Observer também viu dois episódios – em setembro de 2024 no festival da série “New Season”. Já estava claro lá que o tango nos trechos da série geral de idéias foi espancado sobre o que a série deveria ser. Ele não se parece com outra pessoa – é intrigante. Na Metropolitan Premiere – mais espaço, na tela de melhor qualidade e som mais formatado, houve confirmação desses pensamentos. Além disso, conversando com a estréia com representantes da empresa de produção Valery Todorovsky (a propósito, ela tem 30 anos e está por trás desta série), nosso jornalista descobriu que eles ficaram surpresos com a abordagem do autor, que foi demonstrada por O diretor Sergey Sentov, e depois dele – o grupo de todo o autor.

O personagem principal da série é Nora, que tem tudo perfeito. Uma carreira de sucesso em uma grande empresa, um longo casamento e dois filhos. No entanto, seu mundo entra em colapso após a morte súbita de seu marido Ivan. Aconteceu que seu marido tinha uma segunda vida – outro apartamento, uma jovem amante e … aulas de tango. Nora é gravada em uma escola de dança, onde conhece a amante do marido. Ela tenta entender ele e a si mesma. Ao mesmo tempo, seu marido está constantemente em uma dimensão diferente e diz a Nora como navegar em uma nova vida.

Julia Snigir diz: “Com Sergey Sentov e Nikita Gorodnichenko, não precisamos procurar um idioma comum – foi encontrado por um longo tempo em nosso primeiro projeto e imediatamente. Palavra.

O Tango está organizado para que, se você caí do seu humor, nada virá. Isso é difícil e, ao mesmo tempo, torna possível ser constante na história. Acima de tudo, estudamos em Rinal, aprendemos a ouvir e se sentir e depois Denis apareceu, e foi uma surpresa para mim – acabou que não foi suficiente para aprender os movimentos, não funcionou. Você pode inventá -los, mas com poder diferente, não para o ritmo um do outro, embora pareça, você os faz da música. Denis teve que estudar tudo novamente. “

No cinema on -line “Okko”, a partir de 13 de fevereiro, um show de outra série consecutiva longa – “Terceirce” começará. No festival da série “New Season” em 2024, os aesossores receberam o primeiro prêmio “The mais esperado Série”.

Foto: Comandado por Okko

A hora e o local da ação são os meados dos anos 90, uma pequena cidade à beira da terra. Em uma prisão com propósitos especiais, os homens -bomba aguardam seu destino. Os funcionários da prisão, que devem ser implementados, também estão “atrás das grades” de seus problemas. A supervisora ​​Sasha (Eldar Kalimulin) não tem certeza se ela quer se casar com Natasha (Mila Ershová), que parecia intencionalmente se apaixonar pelo casamento em uma história desagradável. Felizmente, o médico da prisão Peter (Leonid Telezhinsky) é casado, mas não pode superar a dependência patológica. O promotor público Andrei (Dmitry Sumin) não tem dinheiro para atender às crescentes necessidades de beleza …

Uma idéia inesperada vem em seu novo colega Kostya (Ivan Yankovsky). Depois de conhecer o pai de uma das vítimas, Kostya entende que as pessoas próximas estão prontas para pagar muito pelo direito de matar vilões com suas próprias mãos. Kostya está começando a vender assassinatos em homens -bomba. Dá -lhes “terceirários”. Mas logo acontece que dinheiro e justiça são incompatíveis.

O diretor da série “Aesossors” é Dushan Gligorov, o operador do operador – Batyr Morgachev (Dushan e Batyr trabalharam juntos na série “Faixa”, “Himire”, “Crystal”). A autora do roteiro e do show de Granner é Anna Kozlova (“Mediador”, “Loop Short of a Happy Life”, “Kesha Must Die”). O figurino foi editado por Dasha Fomina (“A palavra do garoto. Sangue no asfalto”, “Epidemie”, “Dyatlov Pass”).

Ivan Yankovsky, ator, diz sobre seu herói assim:

“Meu personagem nas filmagens se afastou de como eu o apresentei com base na primeira leitura do roteiro, ele se tornou mais volumoso.

O osso tem conceitos muito avançados de luz e escuridão. Por um lado, os discursos que ele fala sobre justiça podem ser atribuídos à luz. Por outro lado, as ações que ele realiza em relação às pessoas desconfortáveis ​​- é claro escuro. E como ele faz fronteira lado a lado é muito interessante.