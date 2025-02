‘Junk Food for Mind’: Video Old mostra que BK Shivani alerta contra a criação de conteúdo nocivo no podcast Beerbiceps

‘Junk Food for Mind’: Video Old mostra que BK Shivani alerta contra...

No meio do Ranveer Allahbadia, em um vídeo de ressurgimento, o orador motivador BK Shivani, durante uma conversa com Ranveer Allahbadia, enfatizou a necessidade de criação de conteúdo consciente e sua influência na saúde mental.

Allahbadia, um dos podcasters mais influentes com mais de 16 milhões de seguidores nas plataformas de mídia social, desembarcou em uma importante controvérsia sobre seu comentário sobre pais e sexo no programa de comédia de Samay Raina “India’s Got Latent” na segunda -feira passada.

No vídeo, Shivani compara o conteúdo com os alimentos, enfatizando que deve ser nutritivo para a mente. Ela alerta que criar conteúdo sem considerar seu impacto emocional e psicológico é semelhante a servir junk food, o que pode causar danos mentais.

No início do sábado, o influenciador de redes sociais emitiu outro pedido de desculpas em X e disse que ele e sua equipe estão cooperando com a polícia e todas as outras autoridades.

“Seguirei o devido processo e estarei disponível para todas as agências. Meu comentário sobre os pais foi insensível e desrespeitoso. É minha responsabilidade moral fazer melhor e eu realmente sinto. Estou vendo as ameaças de morte das pessoas que dizem que querem matar e machucar minha família. As pessoas invadiram a clínica de minha mãe que passa pelos pacientes. Sinto -me assustado e não sei o que fazer. Mas não estou fugindo. Tenho plena fé na polícia e no sistema judicial da Índia ”, escreveu ele.

O problema também encontrou uma menção no Parlamento e, em uma reunião do Comitê Permanente de Comunicação e Tecnologia da Informação, os membros de diferentes partes expressaram preocupação com o comentário de Allahbadia e solicitaram medidas estritas para puni -lo e garantir que esse incidente não seja repetido.

A Comissão Nacional de Mulheres (NCW) também perguntou a Allahbadia, Raina e outros painelistas de Mukhija, Jaspreet Singh e Ashish Chanchlani, bem como os produtores do programa Tushari e Saurabh, ambos que aparecerão diante dele em 17 de fevereiro em Nova Délhi.

(Com entradas das agências)

