Juntamente com a American detida em Vnukov sobre a geléia com a cannabis, sua noiva da Rússia foi presa

O cidadão americano de Caloba Bayers, que, quando examinado no aeroporto de Vnukovo, encontrou marmelada com canabinóides em bagagem, foi detida com sua namorada da Rússia. Sobre isso relatado Seu pai, Jimmy Shuler. Em seu post no Facebook Ele abordou a mudança “Agência”.

O Serviço Aduaneiro da Federação Russa havia relatado anteriormente sob a custódia dos americanos de 28 anos, que tinham um processo criminal de acordo com o artigo sobre contrabando de drogas.

Segundo Schuler, seu filho toma remédios para lidar com convulsões e ataques graves de epilepsia. Estes também são doces com vitamina C, melatonina e canabidiol (CBD), que não são proibidos nos EUA. Tais doces foram encontrados em sua bagagem no aeroporto de Vnukovo.

Em 7 de fevereiro, Bayers voou para Moscou de Istambul com sua namorada da Rússia. Eles se conheceram nos EUA quando ela veio lá para estudar em uma troca. Mais tarde, eles estavam noivos e planejados para se casar. O casal voou para a Rússia para completar a papelada para o casamento, disse o pai de Kalob.

A julgar pelas redes sociais da Bayers, sua noiva se chama Nayda Mambetov. Em 8 de fevereiro, o Tribunal de Soldsevsky Moscou prendeu Mambet de acordo com o artigo sobre contrabando de drogas, em 10 de fevereiro, o mesmo tribunal prendeu Bayers por acusações semelhantes.

De acordo com Jimmy Shuler, em 14 de fevereiro, seu filho teve um novo ataque de epilepsia no Centro de Antes da Detenção, mas a Bayers não recebeu os medicamentos que ele precisava. “Todo mundo que conhece meu filho está ciente de que ele não é viciado em drogas e não transmite drogas através de outros países. Ele é um cidadão distinto que se prepara para se casar com o amor de toda a sua vida”, diz o pai de Bayers.

Parte 2 do artigo 229.1 do Código Penal (“Fumar de drogas intoxicantes em uma quantia significativa”), que é acusada de Bayers e Mambet, prevê de cinco a dez anos de prisão.