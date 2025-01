Justiça brasileira ordena investigação de suspeito de crimes de guerra israelense

No que o grupo chama de medida “histórica”, um tribunal brasileiro ordenou que a polícia investigasse um Soldado israelense acusado de crimes de guerra em Gaza, na sequência de uma denúncia da Fundação Hind Rajab (HRF), anunciou o grupo na sexta-feira.

Há uma semana, a HRF alegou que o suspeito, que estaria atualmente no Brasil como turista, participou da demolição de casas de civis como parte da ação militar.campanha famosa.

“Este indivíduo contribuiu ativamente para a destruição de casas e meios de subsistência“, disse a advogada da HRF, Maira Pinheiro, citando evidências em vídeo e fotográficas que ligam o suspeito aos atos, segundo o grupo.

HRF é uma organização que defende justiçadireitos humanos e responsabilização por violações do direito internacional, especialmente em contextos que envolvem conflitos armados e alegados crimes de guerra.



-‘MOMENTO HISTÓRICO’

Familiares das vítimas ingressaram com o caso na Justiça Federal do Distrito Federal, buscando justiça pelos meios legais.

A HRF pediu a prisão imediata do suspeito, alertando sobre o risco de fuga do Brasil e adulteração de provas.

O tribunal, invocando o Código de Processo Penal do Brasil, ordenou uma ação investigativa urgente, marcando um caso histórico em que um signatário do Estatuto de Roma fez cumprir as suas disposições a nível nacional.

“Este é um momento histórico”, disse Dyab Abou Jahjah, presidente do grupo. “Isso estabelece um precedente poderoso para responsabilizar os criminosos de guerra”.