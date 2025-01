Justiça, quão urgente é a separação de carreiras

Bruno Ferraro* 22 de janeiro de 2025

Foram necessários 64 meses, 24 audiências, 3 anos de julgamento, 45 testemunhas e cerca de vinte partes civis antes que um veredicto do tribunal de Palermo absolvesse Matteo Salvini da melhor fórmula possível dos crimes de sequestro e recusa de agir. No centro do debate processual está o atraso de 19 dias no desembarque de 147 migrantes recolhidos pela ONG espanhola Open Arms em 2019. Tudo com Salvini, ministro do Interior do governo Conte. O facto de o navio ter soluções mais lógicas, como o desembarque em Malta ou em Espanha, pouco importou ao procurador. Segundo o Ministério Público, não se tratava da protecção da saúde, que não estava de forma alguma comprometida, mas sim da protecção da liberdade dos migrantes a quem teria sido negado o direito de sair do navio. Três juízes desconhecidos (Roberto Murgia, Andrea Innocenti e Elisabetta Villa) tiveram a “coragem” de estragar o plano acusatório ao declarar (20 de dezembro de 2024) que não havia hipótese de crime.

Devo admitir que fiquei satisfeito com o anúncio. Foi um julgamento que acabou mal com uma acusação emitida por um órgão político; as coisas pioraram com a acusação de que Salvini se comportara como um criminoso; condicionado pelo barulho da política e de comentaristas autorizados; terminou feliz com a afirmação de que o ministro tinha o direito e o dever de impedir o desembarque ilegal e de realizar todas as verificações sobre o comportamento provocativo da ONG. Não penso nas reações do mundo político. Concentro-me na questão fundamental: podem os juízes avaliar e julgar as políticas do governo, que implicam a protecção da soberania do Estado e o papel dos seus governantes legítimos?

Não demora muito para dar uma resposta negativa e os motivos são variados. Em primeiro lugar, a separação de poderes, que tem mais de duzentos anos e que está consagrada na nossa Constituição para evitar qualquer risco de um dos três poderes invadir o território de outro (por isso existe um chefe de Estado quem garante esta garantia). ). Em segundo lugar, o papel dos juízes que têm o dever de fazer cumprir as leis, mas são eles próprios obrigados a respeitá-las, pelo que se e quando reconhecerem uma discrepância nas mesmas, não podem declarar a sua ilegalidade, mas sim uma intervenção do Poder Constitucional Tribunal. . Em terceiro lugar, o papel e a categoria do Ministério Público, que no âmbito do processo tem o dever de não ultrapassar os limites fixados para os juízes e/ou de se posicionar como juízes superiores, isentos da obrigação de seguir as regras do parlamento para ser respeitado. Todos estes argumentos conduzem a um julgamento sobre a ilegalidade do julgamento contra Salvini; baseada em nada, imprudentemente estabelecida e continuada além do permitido pelo sistema jurídico-constitucional. Reafirma-se a necessidade de continuar a separação de carreiras, devolvendo o procurador ao seu papel, com todas as garantias de autonomia, mas não mais irresponsável se e quando actua fora ou acima das regras em vigor.

*Vice-Presidente Honorário do Tribunal de Cassação