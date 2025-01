‘Justin Trudeau decepcionou você’: Jagmeet Singh após a renúncia do primeiro-ministro canadense, critica liberais e conservadores

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, renunciou na segunda-feira ao cargo de líder do Partido Liberal e do cargo de primeiro-ministro.

Singh, que já foi um aliado importante de Trudeau, é um grande oponente do líder.

Justin Trudeau é um aliado importante do Novo Partido Democrático de Jagmeet Singh. No entanto, o líder do NDP retirou o apoio ao Partido Liberal em Setembro do ano passado. A medida colocou em risco o governo minoritário de Trudeau um ano antes das próximas eleições gerais, informou a CBC News.