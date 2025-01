Justin Trudeau deixará a política? A especulação abunda, pois o primeiro-ministro do Canadá diz que não buscará a reeleição

O primeiro-ministro cessante do Canadá, Justin Trudeau, anunciou na quinta-feira que não buscará a reeleição em Montreal nas próximas eleições gerais do Canadá, gerando especulações de que ele poderia deixar a política. A sua decisão de não concorrer às próximas eleições gerais ocorre dias depois de ter anunciado a sua decisão de renunciar.

A popularidade de Justin Trudeau entre os membros de seu próprio partido e seus compatriotas vinha diminuindo devido à forma como lidava com as políticas de imigração e a economia. Atingido pela erosão da confiança entre os membros do seu partido, Justin Trudeau anunciou que pretende renunciar em março, quando o seu partido eleger um novo líder.