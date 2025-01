Justin Trudeau pede demissão: memes e piadas inundam a internet; Internautas dizem que a vitória de Trump encerrou a carreira política do primeiro-ministro canadense

Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, anunciou em 6 de janeiro sua decisão de renunciar, devido à insatisfação com sua liderança e à saída de seu ministro das Finanças. A mídia social ficou frenética depois que o primeiro-ministro do Canadá, Trudeau, renunciou e os usuários postaram memes e piadas engraçadas online.

Reação nas redes sociais à renúncia de Justin Trudeau Apontando para conflitos internos dentro do seu governo, Justin Trudeau concluiu que “pode não ser a melhor escolha” para as próximas eleições no Canadá. Um usuário fez uma conexão engraçada entre a vitória do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, nas eleições dos EUA para um segundo mandato e a renúncia de Justin Trudeau. O título da postagem diz: “A vitória de Trump resultou no fim da carreira política de Justin Trudeau”.

Um usuário X escreveu em referência ao jogador de basquete camaronês-americano Joel Hans Embiid, que joga no Philadelphia 76ers da National Basketball Association. O Philadelphia 76ers estava programado para jogar contra o Phoenix Suns no Wells Fargo Center na noite de 6 de janeiro. A legenda diz: “A renúncia de Justin Trudeau antes do embiid”.

Outro usuário entrou na conversa: “HAHAHAHA, os documentos de Trudeau são levados pelo vento quando ele sai para renunciar”. Anexado à postagem está um vídeo que mostra Justin Trudeau saindo das portas de um prédio em direção a um pódio onde estão guardados seus documentos de discurso. toma posição, um redemoinho leva embora seus papéis.

Um quarto usuário compartilhou um vídeo de reação hilariante com a legenda: “Pessoas desesperadas por atenção” após a renúncia de Justin Trudeau.

Apesar da sua demissão, Justin Trudeau permanecerá no cargo até que um novo líder do Partido Liberal seja nomeado. O líder do Novo Partido Democrático (NDP), Jagmeet Singh, declarou sua intenção de apresentar uma moção de censura contra o governo liberal do primeiro-ministro Justin Trudeau quando o Parlamento se reunir novamente. Ele já foi aliado de Justin Trudeau.

O Parlamento do Canadá ficará suspenso até 24 de março. A retomada estava inicialmente prevista para 27 de janeiro, mas o adiamento foi feito para facilitar a corrida pela liderança.

