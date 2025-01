Kaia Gerber usou apenas os sapatos que sempre ficam bem com jeans retos

Jeans retos: o que seria do nosso guarda-roupa sem esse must-have? É difícil imaginar. Nenhuma roupa é tão durável e versátil quanto elas. Eles resistem sem esforço ao teste do tempo e às mudanças de tendências, tornando-os adequados para muitas ocasiões. A beleza dos jeans de perna reta é sua compatibilidade com qualquer calçado, inclusive os tamancos às vezes polarizados. Vejamos, por exemplo, o conjunto recente de Kaia Gerber.

Na segunda-feira, em Los Angeles, Gerber usou um par de jeans azul médio de perna reta que tocava graciosamente seus tornozelos, revelando seus tamancos Birkenstock Boston. Gerber manteve o clima descolado e sem esforço, combinando esses jeans atemporais com um moletom cinza de gola redonda, óculos escuros esportivos e uma bolsa crossbody de couro preto.

Sobre Kaia Gerber: Birkenstock Tamancos Boston com sola macia (US$ 165)

No ano passado, os tamancos Birkenstock Boston passaram por uma transformação impressionante: antes considerados uma opção de calçado fora de moda, agora são um estilo cobiçado por celebridades como Gigi Hadid e Kendall Jenner. Esses ícones de estilo exibiram os tamancos com vários looks, combinando-os com tudo, desde calças de moletom confortáveis ​​até jeans folgados casuais. No entanto, são os jeans de perna reta que elevam o visual de forma consistente, alcançando um equilíbrio entre o chique e o casual.

Se a roupa de Gerber inspirou você a incorporar esses tamancos ao seu guarda-roupa, seja com meias aconchegantes nos meses frios do inverno ou com os pés descalços no calor do verão, continue lendo. Também fiz a curadoria de uma seleção de outros tamancos igualmente chiques e práticos, garantindo que seus sapatos permaneçam fortes e elegantes ao longo de 2025.

Compre tamancos de Kaia Gerber

Birkenstock Tamanco de sola macia Boston Gigi Hadid e Kendall Jenner também são donas deles.

Compre os melhores tamancos

MANGA Entupir chinelos A Gerber também oferece os Boston Clogs na cor cinza. Então, para replicar o visual dela, recomendo fortemente comprá-los, pois o preço é imbatível.

Bibi Lou Tamancos Bibi Lou Zagreb

Jeffrey Campbell Entupimento de camurça contido Eles também existem em cáqui e bordô.

A. Emery Tamancos de camurça Louis Sempre volto à A.Emery para comprar sapatos estilosos.

Arrecadação PF Depois de andar em mulas

Tory Burch Mules de camurça forrados com pele de carneiro macia Se eu os possuísse, nunca iria querer tirá-los.

Os sapatos Loewe nunca decepcionam.

Isabelle Marant Tamancos de camurça forrados de pele de carneiro Mirvin Acredite em mim, depois de ver como MyTheresa os estilizou, você vai querer adicioná-los e o resto da roupa ao seu carrinho.