Kait voando nas cordas da alma: os golpes de Antonov não querem envelhecer

Nas conversas sobre o método do autor de assinatura, Yuri Antonov nunca procurou exaltar e romantizar sua ocupação. Ele geralmente falava sobre o fato de que escrever músicas para ele é semelhante a ouvir. Recebi o texto – peguei uma melodia, escrevi uma melodia – fui ao poeta e mostrei. Todos os negócios.

Nos anos 90 distantes em reuniões com os “tubarões da caneta”, Antonov expressou ainda mais com a brincadeira. “Você não acredita quando o compositor diz que escreveu uma música com a impressão do infeliz romance”, disse o hitmaker. – Provavelmente, ele se sentou na bunda do piano e torturou essa melodia … “

O resultado sempre foi apreciado na loja pop, e como eles o alcançam em sofrimento romântico ou se sentam na bunda e sopram algo que não é tão importante. Cercado pelo compositor, geralmente fala sobre a velocidade de teste de Antonov como algo realmente reativo. As músicas leves provavelmente devem ocorrer facilmente. Mas isso não significa que os sucessos de Antonov não tiveram aventura.

“Espelho”

Uma das músicas com as quais o início da histeria de todos os uniões, de acordo com Antonov, está associado. O texto do “Mirror” foi escrito por Mikhail Tanich, e a viúva do lendário compositor Lidia Kozlova gosta de se lembrar em uma entrevista, como seu marido dá um poema jovem e incrivelmente confiante. O texto foi dado a Antonov à noite e, de manhã, a música estava pronta. As letras delicadas de Tanich receberam uma melodia tenaz e o ritmo é muito mais enérgico do que o esperado para essas linhas. Os autores sobre a dificuldade de perceber as palavras “eu olho para você no espelho”, mas, consequentemente, a autoridade do poeta venceu. Com a execução da tabela “espelho”, as queixas sobre as linhas geralmente não ocorrem.

“Eu lembro”

O coral do assassino é um dos sinais da marca de Yuri Antonov, e aqui, ele acabou sendo inspirador para a arte folclórica. “Você saiu para a vodka com uma abordagem voadora …” – adolescentes soviéticos e até aqueles que são mais maduros, obtendo muito prazer com essa interpretação, muitas vezes espessando. Em geral, o texto do poeta Leonid Fadeev (de acordo com o passaporte de Handel) acabou sendo deliciosamente frívolo de acordo com os padrões soviéticos: “Eles vieram do nada, não foram a lugar algum …”, “Essa alegria louca aumentou como um alvorecer. . “,” Talvez você seja um pássaro migratório … “diretamente o código amoral dos construtores do comunismo. Para isso, você deve adicionar um arranjo cintilante, como um disfarce – e acaba sendo uma faixa que não precisa para lembrar o DJ “todo mundo dançando”.

“Não se esqueça”

Um post post -sólido permitiu Antonov, como todos aqueles que passaram esse gênero para os autores, com muita habilidade com o som condicional. O riff de guitarra dessa música, é claro, lembra a moda para o Western Rock, mas eles tiveram que tocar com muito cuidado com esses jogos – eles não dormiram nos conselhos artísticos. Há muita confiança de que Yuri Mikhailovich cortou esse recife em algum lugar. No entanto, milhares de guitarristas amadores soviéticos que invadiram corações femininos usando essa música eram improváveis ​​de se preocupar com essas especulações. “Não esqueça” dos primeiros acordos de primeira linha, com os quais Sergey Chigrakov, chefe do grupo da série Chizh e Ka, provavelmente concorda. Na versão do concerto de seu principal sucesso, “Eternal Youth” dedicado a Via, eles usam a ironia para usar o refrão “Não se esqueça”.

“Telhado da sua casa”, “na rua Kashtanova”

As duas músicas se tornaram grandes sucessos, mas, pelo som, parecem ser ligeiramente eliminados do repertório de Antonov. No entanto, eles foram escritos de vez em quando. “The Roof of Your House” entrou no musical das crianças Mikhail Plyatskovsky “As aventuras do gafanhoto de Kuzi”. O próprio Antonov concordou em participar desta empresa sem muito prazer, porque se considerava jovem demais para as músicas das crianças. Consequentemente, entre as crianças, tudo composto pelo compositor do projeto não se enraizou particularmente. Na liga adulta “na rua Kashtanova”, foi acidentalmente. Inicialmente, assumiu -se que, para o musical, ela seria gravada por Georgy Vitsin, mas o ator estava ocupado no set, tudo estava bastante apertado e, portanto, Antonov decidiu usar a música a seu critério. Como resultado, ela chegou a Minon Mignon, no “Song of the Year” e no coração de milhões.

O destino astuto da música, mesmo na cena soviética, foi em grande parte um caso feliz. A merda “On Kashtanova Street” estava sob uma grande questão, e seus autores, o poeta Igor Shafaran e o compositor Yuri Antonov, trabalhando na composição, em geral, a ordem soberana foi satisfeita. Por ocasião do duplo aniversário da Fundação Simferopol, foi decidido dar uma música à cidade, e o shapharan não escreveu um poema ideológico, mas muito quente, nas ruas das cidades do sul. E ele pediu a Antonov para ajudar a música. De acordo com o resultado, geralmente fica claro que os autores não estavam particularmente tensos, mas quando a música chegou ao rádio, todo um fluxo de cartas de trabalho se forma repentinamente com um pedido para enviá -lo repetidamente. A campanha anti-alcool que começou rapidamente deu uma flor especial ao chapéu. A linha “Eu vou seguir o damasco, enrolado até as uvas …” em uma piada e não de vida abundante, foi associada aos corantes e ao derramamento da casa, por isso o golpe soou ainda mais suave .

“Mar”, “vinte anos depois”

Com todo o potencial santo da música de Antonov, especialmente na performance do autor, no começo, eles não encantaram conselhos artísticos. Em 1979, o compositor e o intérprete começaram a cooperar com o grupo Araks, e essa aliança acabou por ter sucesso. Provavelmente, em conselhos artísticos, eles entenderam todas as perspectivas pop-rock para a interação do grupo avançado e do hitmaker, de modo que a decisão de desacelerar um pouco esse conjunto da locomotiva era bastante lógica.

É comum pensar que o bastião dos membros da União dos Compositores defendeu a moralidade do público soviético confiável, selecionando cuidadosamente novas músicas. De fato, esses escritores de honra eram mais cozidos sobre seus direitos autorais, movendo os concorrentes de todas as maneiras possíveis, capazes de provar a sua própria em sua clareira e, assim, solicitando um pedaço de torta que ninguém queria compartilhar.

Em 1980, Antonov e Araks ofereceram um álbum de publicação conjunta, mas eles disseram que não, em conselhos artísticos. Nesta situação, os artistas da época tinham as possibilidades de manobra. Em vez de um disco grande, os servos eram geralmente produzidos, ou, como eles diriam agora, EP. Havia menos atenção neles, no entanto, o artista e a Melodia da Companhia (essa organização na era soviética se preparou para ganhar dinheiro e, portanto, tentou trazer para as prateleiras o que as pessoas comprariam com precisão) receberam suas vantagens.

O segundo caminho para o público e o sucesso ocorre através do cinema. Se a música soou em um filme popular, ela se tornou, por assim dizer, na lei e, com um vídeo pronto, teve a chance de obter, por exemplo, no programa Mail Morning. Durante as filmagens da televisão lírica, “Take Ware of Women”, os diretores Viktor Makarov e Alexander Polynnikov mostraram um excelente talento quando forneceram a Yuri Antonov Cart Blanche a música do filme. A própria imagem das aventuras da equipe feminina do rebocador do mar não era suficiente, mas oito músicas de Antonov o transformaram em um sucesso etérico.

O “mar” e “vinte anos depois” deram muito a intrigas simples do filme. E como isso aconteceu naquela época, sua popularidade quase ignorou paixões pelo filme. “Sea” é um número de concerto radical “, vinte anos depois” um pouco mais calmo e complicado, mas essa melodia combinada com as palavras de Leonid Fadeev parece sempre muito tocante.

“Navio branco”, “escada dourada”

Na URSS, os restaurantes, entre outros, estavam os principais centros de distribuição musical. “Se de manhã, a música soou no ar, então em um bom restaurante, já está tocada à noite”, disse pessoas bem informadas. Compositores e poetas que compostos hits foram muito felizes. Os direitos autorais da época às vezes eram muito meticulosos e, no caso de restaurantes, algo aconteceu assim. Em todos os estabelecimentos musicais, as jangadas foram preenchidas e a performance de orquestras de música preferidas popularmente deduções garantidas aos autores. Era dinheiro, mas, levando em consideração a árvore total em alguns casos, foram obtidas quantidades impressionantes.

Na década de 1980, Antonov se tornou não apenas oficial, mas o primeiro milionário soviético, ganhando apenas direitos autorais de quinze mil rublos por mês com um salário médio de 90 a 120 rublos. A maioria dos tubos de Antonov não tinha restauração tão brilhante que algumas músicas de Vyacheslav Dobrynin foram distinguidas; no entanto, os músicos designados para estudos gerais reuniram muitas dicas para responder a algo do repertório de Yuri Mikhailovich.

O “navio branco” e “a escada dourada” estão generosamente cheios de centros inextricavelmente ligados a um belo descanso. As ondas levam embora, os sentimentos fervem, os teclados soam festivamente para arrepios, o saxofone acaricia os ouvidos. Para milhões de cidadãos soviéticos, tudo isso está sempre encantado com a alma e a música, que, ao contrário de seus fãs, não querem envelhecer.