Como os gostos culinários (ou gostos alimentares) variam em diferentes regiões da Índia, isso resulta, o mesmo acontece com as preferências de preservativos de sabor.

No último episódio do podcast ‘Finding Out with Raj Shamani’, o MD da Humanity Pharma Rajeev Junja revelou como diferentes partes da Índia têm suas próprias preferências para vários sabores de preservativos. Manforce, o braço dos farmacêuticos gigantes de Délhi da Humanity Pharma, se chama a “Melhor marca de vendedores e maiores preservativos” da Índia.

Preferências de preservativo no norte e sul da Índia Rajev Juneja revelou que, embora os preservativos com sabor de Paan (folhas de betel) vendessem menos na Índia, tivessem um “grande mercado” em um estado específico no norte da Índia, que é Uttar Pradesh. Paan ek área particular hai jahan bikta hai. Jasmin South Mein Bohut Bikta Hai. South Mein Achie Pasand Karte Hai Jasmin Ko (Os preservativos do sabor do pAan são vendidos apenas em uma área específica, enquanto o condomas de sabor de jasmim é mais do que pessoas no sul). Eles gostam de flores “, disse a MD Mankind Pharma, disse ele a Raj Shamani.

Preferências de preservativo no leste e oeste da Índia Falando sobre preferências de preservativo no leste e oeste da Índia, Rajev Juneja disse que as pessoas nessas regiões são “muito cosmo” e estão abertas a tudo. O MD da Mankind Pharma também revelou que os sabores do preservativo como Kala Khatta e Sabudana eram simples ‘truques’ e ‘campanhas apenas para criar zumbidos’ e não foram realmente lançados no mercado.

Que preservativo é vendido mais? Rajev Junja também acrescentou que ‘chocolate e morango’ foram mais vendidos, enquanto os preservativos sem um flônomo ‘naturalmente’ tinham menos vendas.

Rajev Juneja também foi questionado sobre se as vendas de preservativos eram as mais altas durante Navratri em Gujarat. Ele confirmou as declarações que diziam: “Sim, em Gujarat, eles têm Garba. É como um mela e cheio de diversão. Então, sim, durante esse período, aumenta as vendas.

Um relatório de 2016 de Tempos econômicos Ele disse que as vendas de preservativos geralmente aumentam em 25 a 50 %, especialmente em farmácias e produtos químicos perto da dança de Navratri.

Fonte