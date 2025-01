A empresa municipal “Kaliningradteploset” recebeu um alerta do Ministério do Controle Regional da região de Kaliningrado. O motivo foram comentários sobre o fornecimento de calor às casas na região de Moscou. Sobre isso relatado no site de inspeção do Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa.

“Ao apreciar o recurso de 12 de dezembro de 2024 nº 13379-o, foram identificados indícios de violação dos requisitos obrigatórios da legislação habitacional do Deputado de Kaliningradteploset no que diz respeito à disponibilização de recurso de serviço público para a prestação de serviços públicos de aquecimento e água quente fornecimento aos proprietários dos prédios de apartamentos nº 1 da rua Batalnaya e nº 2 da rua. Mashinostroitelnaya em Kaliningrado”, diz o protocolo de alerta.