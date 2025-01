Kalinskaya, tigela rosica: "Às vezes…"aqui está Eva, a garota que tomou seu lugar | Olhar

“Às vezes tudo que precisamos é de uma segunda chance.” Traduzido: às vezes o que precisamos é (apenas) de uma segunda chance. Eva Lys, alemã (mas nascida em Kiev), que acabou de completar 23 anos, escreveu no Instagram. O protagonista menos esperado deste Aberto da Austrália, encarado como um sortudo perdedor, só se recuperou graças aos problemas de saúde de Anna Kalinskaya.

E quem sabe o quanto a tenista russa, agora ex-namorada de Jannik Sinner (salvo mais reveses sensacionais neste momento), que olhou para Melbourne como plataforma de lançamento para um 2025 em que sonha estar permanentemente no top 10 no mundo? classificação mundial. Nada a fazer: um início de ano infeliz para a bela jovem de 26 anos de Moscovo e, inversamente, um golpe de sorte para Lys, que aproveitou bem a oportunidade.

O substituto de Kalinskaya eliminou o australiano em pouco tempo Birrellos franceses Gracheva e romeno Jaqueline Cristianetodos fortemente favorecidos contra ela, ficando entre os 16 primeiros do primeiro Slam da temporada. Os mais fortes a aguardam nas oitavas de final Iga Swaateknúmero 2 do ranking WTA, mas já venceu o torneio e entra no top 100 com um salto de 37 posições. “Sempre coloquei muita pressão sobre mim mesmo, principalmente sempre que chegava perto do top 100 – admite o envolvido – e quando os grandes torneios estavam prestes a começar. , minha situação mudou completamente. Às vezes você só precisa de uma segunda chance.” Enquanto isso, Kalinskaya fica em casa, forçada a assistir.