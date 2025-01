KamAZ iniciou a produção do trator, que foi exibido pela primeira vez há vários anos

KamAZ-65955 foi mostrado pela primeira vez há vários anos. O carro possui cabine K5 com largura reduzida e teto baixo, mantendo a área de dormir. A novidade está equipada com um turbodiesel em linha de seis cilindros com capacidade de 13 litros e potência de 560 cv. e torque de 2.600 Nm, transmissão manual de 16 velocidades, tração nas quatro rodas (6×6).

O modelo recebeu suspensão reforçada e maior distância ao solo.

KamAZ-65955 pode rebocar um semirreboque de 88 toneladas.

Os revendedores começaram a aceitar pedidos de compra do KamAZ-65955. O preço começa em 11 milhões de rublos.