Kangana Ranaut-Javed Akhtar Caso de difamação: Aviso da última oportunidade do Tribunal de Mumbai ao ator

Um tribunal de Mumbai deu ao ator e ao vice do BJP, Kangana Ranaut, “uma última chance” antes de emitir um mandado de prisão contra ela, enquanto um Reunião de mediação para resolver O comprimento Morto entre ela e o letrista de Bollywood Javed Akhtar.

O ator, por meio de seu advogado Rizwan Siddiquee, informou ao Tribunal de Bandra que ele participou do Parlamento, o que o impedia de aparecer.

No entanto, o advogado Jay K Bhardwaj, que compareceu a Akhtar, enviou um pedido em busca da emissão de um mandado de prisão contra Ranaut para garantir sua presença. Bhardwaj disse que Ranaut estava ausente em quase 40 datas -chave quando era obrigado a estar presente no tribunal.

O tribunal ordenou que o advogado de Ranaut enviasse uma resposta ao pedido, e o defensor se opôs à emissão da ordem. No entanto, o magistrado decidiu dar a Ranaut uma “última chance” antes de continuar com a ordem.

Ele Batalha legal entre Ranaut e Akhtar É derivado de uma reunião realizada na residência de Akhtar em março de 2016. Naquela época, Ranaut e o ator Hrithik Roshan estavam nas notícias por e -mails trocados, que haviam se tornado uma disputa pública. Akhtar, segundo os relatórios, perto dos Roshans, foi responsável por realizar uma reunião com Ranaut e supostamente pediu que ele pedisse desculpas a Roshan.

Ranaut não respondeu imediatamente. No entanto, em 2020, após o suposto suicídio do ator Sushant Singh Rajput, Ranaut descreveu a reunião de 2016 com Akhtar durante uma entrevista televisionada. Akhtar encontrou a entrevista difamatória e posteriormente apresentou uma queixa contra Ranaut.

A disputa legal se intensificou quando Ranaut apresentou uma contratação contra Akhtar, alegando que ele tentou forçá -la a se desculpar sob pressão inadequada. Desde então, esse procedimento contra Akhtar foi suspenso pelo Tribunal de Sessão de Nurshi.

Em dezembro de 2024, Ranaut e Akhtar decidiram optar pela mediação. No entanto, isso ainda não ocorreu e estava programado para terça -feira. Enquanto Akhtar compareceu perante o Tribunal de Magistrados, Ranaut estava ocupado com tarefas parlamentares e não pôde comparecer.