Kanguva vai ao Oscar 2025: Internautas estão furiosos, ‘vamos torturar os críticos de cinema também’

“Kanguva Movie Team, agora também vamos torturar alguns críticos de cinema do Oscar”, comentou um usuário.

Outro escreveu: “Kanguva no Oscar? O que vem a seguir, um Grammy pela trilha sonora?

cananga A entrada na lista de finalistas do Oscar de 2025 também gerou um festival de memes para Bobby Deol e Disha Patani.

A votação para as indicações ao Oscar de 2025 começará na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, e terminará em 12 de janeiro de 2025.

As nomeações finais serão anunciadas em 17 de janeiro de 2025.

A cerimônia do Oscar de 2025 está marcada para 2 de março de 2025 no Dolby Theatre no Ovation Hollywood.