Kanye West é um ‘mestre em acrobacias publicitárias’, a esposa planejada Bianca Censori ‘Naked’ Grammy 2025 Aparência: Insider

Kanye West e Bianca Censori roubaram o Crammy Center 2025. Eles chegaram às manchetes com seu momento ousado de tapete vermelho. De acordo com a US Weekly, o casal planejou deliberadamente sua aparência viral, garantindo que todos os olhos estivessem neles.

Uma fonte nos disse semanalmente que a idéia era completamente a visão de Kanye, sem influência externa. A fonte revelou que Bianca Censori tem atenção. Ela e West prosperam no burburinho, positivo ou negativo.

“Tudo é Kanye; Não há influência externa. Bianca gosta de atenção. Bem ou ruim, eles adoram. Eles adoram o zumbido ”, disse a fonte à publicação.

“Ele (Kanye West) é um mestre em acrobacias publicitárias. Ele sabe como ficar no jogo. Ele é um professor. Ele dirige o navio e garante que todos saibam disso ”, acrescentou a fonte.

No tapete vermelho na arena Crityto.com em 2 de fevereiro, a esposa de Kanye West tirou seu casaco de couro preto, revelando um vestido transparente que expôs seu corpo completamente. Enquanto isso, West parou ao seu lado com uma simples camisa e calça preta, deixando o momento ‘nu’ ser desenvolvido.

Após sua entrada chocante, West e Censori saíram antes do início da cerimônia, o que levou à especulação de que foram eliminados. No entanto, a US Weekly confirmou que o casal foi voluntariamente e não tinha intenção de ficar.

Kanye West disse então que o jornalista Don Lemon estava por trás dos rumores, embora Lemon negue a participação. A fonte esclareceu que West havia sido oficialmente convidado para o tapete vermelho e foi planejado para participar de sua festa subsequente.

Kanye West Grammy 2025 West foi indicado para a melhor música de rap para sua música, Carnaval. Perdido para Kendrick Lamar’s Não é como nós.

Após o show, Kanye West e Bianca Censori participaram de uma festa posterior. Lá, Censori usava outro traje de malha preta ousada, capturando mais atenção.

Enquanto isso, Kanye West perdeu um contrato por valor ₹174 milhões de rúpias (US $ 20 milhões) no Japão após a aparição ‘Naked’ de sua esposa Bianca Censori no Grammy 2025.

