Kanye West se orgulha do visual ‘Naked’ de Bianca Censori no Grammy 2025, compartilha o vídeo viral sem bloquear a esposa

Kanye West se orgulha do visual ‘Naked’ de Bianca Censori no Grammy...

Kanye West não entrou no local do Grammy 2025. Mas isso não o impediu de reivindicar a vitória sobre o evento. Agora, ele se gabou do olhar nu da esposa Bianca Censori para o Grammy.

Kanye West Instagram Stories Kanye West compartilhou uma série de histórias do Instagram para mostrar o momento inovador de sua esposa online.

“Para clareza: em 4 de fevereiro de 2025, minha esposa é a pessoa mais do Google no planeta chamada Earth”, escreveu o rapper em uma das histórias do Instagram.

Em outra publicação, ele escreveu: “Nós vencemos os Grammies”.

Ele também compartilhou sua foto com sua esposa Bianca Censori após o aparecimento do Grammy 2025. Ye escreveu: “Minha esposa e eu a pessoa no Google no planeta”.

Ele publicou uma versão sem cortar e sem bloquear o vídeo viral de Bianca Censori em uma de suas histórias no Instagram. Ao mesmo tempo, ele compartilhou altas tendências on -line sobre sua esposa.

Declaração de Kanye West aos paparazzi Logo após o olhar nu de Bianca Censori para o Grammy, Kanye chegou a um estúdio de gravação em Los Angeles com sua esposa. Paparazzi o cercou. O rapper americano, agora conhecido como Ye, pediu que eles perguntassem como ele se sentiu “vencendo o Grammy”. Quando o fizeram, ele simplesmente respondeu: “Chegamos ao Grammy”, disse TMZ.

Embora Kanye fosse um convidado, ele nunca entrou na arena do Critho.com, onde ocorreu o Grammy Awards. Ele apareceu brevemente do lado de fora para andar no tapete vermelho com Bianca, que usava um vestido completamente transparente.

O traje “nu” de Bianca chamou a atenção generalizada, mas os organizadores do evento não se opuseram. As fontes disseram à TMZ que funcionários de segurança e academia de gravação estavam presentes, mas não receberam queixas formais sobre sua roupa reveladora.

A polícia de Los Angeles também confirmou que ninguém do Grammy havia relatado alguma preocupação com sua roupa. Enquanto os organizadores conheciam a aparência planejada do tapete vermelho de Kanye, segundo os relatos, eles os capturaram de surpresa pelo vestido de Bianca.

Apesar da controvérsia, o momento de Bianca Grammy e Kanye foi breve. Mesmo assim, é provavelmente o ponto culminante mais comentado do evento.

Fonte