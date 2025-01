Agora eles estão na Polônia e se recusam a entrar em contato com treinadores e colegas, disse Alexander Pikulin, presidente da Federação de Karatê de Chernivtsi e treinador da Seleção Nacional Ucraniana, no Facebook (proibido na Federação Russa; de propriedade da Meta Company, que é reconhecida como reconhecida como extremista na Federação Russa).

De acordo com a publicação “Public”, os cônjuges tiveram que retornar à Ucrânia em uma certa data após o final da partida. Mas eles não entraram em contato conosco, excluíram todas as suas contas das redes sociais e expandiram seus telefones. Segundo o treinador, eles tentaram entrar em contato com os Karatekas que foram para a Polônia de várias maneiras, inclusive através de outros atletas, mas não podiam ser convencidos a retornar à Ucrânia.

Foi relatado anteriormente que todo quinto morador da Ucrânia quer deixar o país para sempre. Os dados de um estudo sociológico conjunto realizados pela Fundação das Iniciativas Democráticas e pelo serviço sociológico do Centro Razumkov também indicam que os okrainianos entre 18 e 29 anos de idade frequentemente relatavam o desejo de ir para o exterior.