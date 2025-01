Kareena Kapoor descreve o agressor de Saif Ali Khan como “agressivo”; O ladrão foi inspirado em uma série policial na web?

Khan sofreu vários ferimentos, inclusive perto da coluna, e foi submetido a uma cirurgia de emergência. É provável que ele receba alta do hospital na segunda-feira.

A polícia registrou o depoimento de Kareena Kapoor após o ataque ao apartamento do casal de estrelas de Bollywood em Bandra. Uma autoridade disse à agência de notícias PTI que Kareena, em seu depoimento, disse que o intruso se tornou muito agressivo durante a briga com Saif, esfaqueando-o diversas vezes.

O intruso, no entanto, não tocou nas joias que estavam à vista, disse Kareena Kapoor. A polícia ainda não registrou a declaração de Saif Ali Khan.

De acordo com o News 18, a polícia suspeita que a forma como o “ladrão” foi visto trocando de roupa nas imagens do CCTV sugere que ele se inspirou em alguma série policial da web.

Em uma filmagem de CCTV, um homem, que supostamente atacou Saif Ali Khan, foi visto vestido com roupas trocadas perto da estação ferroviária de Bandra. Ele caminhou com as mãos juntas. Sua bolsa Fastrack teria revelado sua identidade.