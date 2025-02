Durante o 63º ano de vida, a vida de Karl Crane, um músico talentoso, cujo nome, talvez, talvez nem sempre estivesse da primeira maneira, mas cuja contribuição para a música pesada é impossível superestimar. Karl era um guitarrista virtuoso dotado pelo autor de músicas e um engenheiro de som experiente.

O trágico incidente ocorreu em Bridzhuer, Nova Jersey, Estados Unidos. O carro em que Kokran estava no lugar do passageiro colidiu com uma árvore por volta das 7h20 na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025. No volante estava Arna Kokran, 90, a mãe do músico.

De acordo com as informações fornecidas pelo policial de Bridgeoter, Cole Taggert, após o golpe, o passageiro foi jogado para fora do veículo e sofreu ferimentos graves. Carla foi uma emergência com um helicóptero no Hospital Universitário de Robert Wood Johnson, em New Brahcuke, onde, apesar dos esforços dos médicos, ele morreu de ferimentos incompatíveis com a vida.

Karl Kokran trabalhou em estreita colaboração com muitos músicos excepcionais, incluindo Ace Freily de Kiss, com ESP – um supergrupo fundado pelo ex -participante do Kiss Eric Singer e Bruce Kulik, bem como com Joe Linn Terner (Rainbow, Deep Purple) . Entre outras coisas, Kokran e Freily tornaram-se co-autores da composição de Into the Void, que incluiu no álbum do Grupo Psycho Circus of the Kiss lançado em 1998, relatórios “Jornal russo”.

A morte do músico foi relatada pelo WPDH. Turner, que era amigo e trabalhou com um guindaste por muitos anos, postou uma necrologia na internet em memória de um amigo falecido.

O grupo de beijos expressou condolências relacionadas à morte do guindaste, publicando uma mensagem tocante. “Nosso querido amigo Karl Kokran morreu em um acidente de carro em 19 de fevereiro. Karl era um cantor e guitarrista excepcional “, disse o grupo.

Antes, ele se sabe que o músico britânico Jamie Muir, que havia saído para o mosteiro budista, morreu.