Karnataka aumentará os preços da cerveja novamente? Estado emite notificação final sobre aumentos de preços

Estima-se que os segmentos de cerveja principal e premium registrem um aumento de 10 a 20 por cento no custo, tornando-se o terceiro aumento no período de um ano.

Segundo a Asianet, a notificação final foi emitida pelo governo do estado na quarta-feira e as novas tarifas entrariam em vigor a partir de 20 de janeiro de 2025.

No entanto, o Ministro dos Impostos Especiais, RB Thimmapur, confirmou que ainda não foram tomadas outras decisões.

Em outubro de 2024, a Beer Association of India (BAI), que representa os principais fabricantes de cerveja United Breweries, ABInBev e Carlsberg, instou o governo de Karnataka a retirar os projetos de notificações.

Em carta ao governo, a BIA mencionou que o aumento de preços não era do interesse dos consumidores, o que afetou a facilidade de fazer negócios no estado.

— Devido ao impacto no MRP, estimamos que a receita fiscal da categoria de cerveja pode, na verdade, cair em uma soma de $Receita de 400 crore desta proposta.

– Ele se colocaria no topo $Investimento de Rs 5.000 milhões em 10 cervejarias em estado de risco devido à baixa viabilidade comercial

— Preços elevados e volumes baixos afectarão as vendas, reduzirão a actividade industrial e afectarão o comércio e a indústria hoteleira.

O projeto de lei de alteração propõe reclassificar a cerveja em três subclasses e cobrar impostos especiais de consumo diferenciados sobre cada uma delas, em vez de uma taxa uniforme para todas as cervejas, informou o PTI.

Fornecimento de cerveja para Telangana Beverages Corporation suspenso

No início desta semana, a United Breweries Ltd (UBL), que negocia marcas populares de cerveja, anunciou que suspenderia o fornecimento de sua cerveja para a Telangana State Beverages Corporation com efeito imediato.