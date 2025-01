Karnataka BJP Crack é estendido quando o deputado alega que o partido ‘controlado por uma família’ quer substituir o chefe do estado – Karnataka News

Alegando que a unidade de Karnataka do Partido Bharatiya Janata estava sendo executada ditatorialmente sob o presidente do estado por Vijayendra, o deputado de Chikkaballapur K Sudhakar disse que o futuro do partido no estado parecia sombrio.

O ex -ministro da Saúde do Estado é o último líder do BJP a expressar seu desgosto com a liderança de Vijayendra, destacando a dissidência no BJP de Karnataka.

Expressando frustração pelo recente anúncio dos presidentes distritais, o parlamentar do BJP declarou que nem sequer foi consultado na seleção do presidente do partido por seu próprio círculo eleitoral.

“Acho que muitos líderes superiores estão muito chateados com o tipo de atitude unilateral e ditatorial que Vijayendra está mostrando. Muitos líderes fizeram isso muitas vezes. Eu só tive que adicionar à lista ”, disse ele.

Ele também alegou que os líderes de alto nível estavam sendo deixados de lado e que o partido estava sendo controlado por uma única família.

Sudhakar, que ingressou no BJP durante a Operação Kamala em 2019, também indicou planos de intensificar o tópico no alto comando da parte.

“Preciso cumprir nossa liderança nacional e explicar como tudo isso acontece”, disse ele, acrescentando: “A menos que a liderança nacional faça um balanço da situação política em Karnataka, acho que o futuro do BJP em Karnataka é visto muito sombrio”.

“Sou uma pessoa que apóia qualquer decisão que faça nosso alto comando, mas por que eu tive que vir antes da mídia é porque este é um último recurso e eles já me empurraram para a parede para salvar a imagem da festa”.

Segundo ele, o BJP “está em um estado muito infeliz” e necessário “para encontrar uma maneira de reconstruir o partido em Karnataka”.

“Não sei se a liderança nacional acredita que está tudo bem em Karnataka. Por favor, senhor, não é ”, ele disse. “Eu sei que eles estão todos ocupados em Delhi, mas, por favor, Karnataka é a porta de entrada da festa do BJP. Por favor, dê -nos algum tempo e compreenda as realidades da terra.

Ele disse que outros líderes estão profundamente preocupados com o fato de qualquer atraso causar danos irreparáveis. Ele também revelou que os líderes superiores, incluindo os parlamentares, planejavam se reunir mais tarde para discutir os próximos passos.

Enquanto isso, o presidente do estado, Vijayendra, refutou reivindicações unilaterais de tomada de decisão e esclareceu o processo de seleção.

“Como presidente, não dei minha opinião sobre nenhum distrito e não há oportunidade para isso. O capitão Ganesh (Karthik) foi encarregado disso. Treze observadores foram nomeados e todos obtiveram três distritos cada (para manusear) ”, afirmou.

Ao afirmar que os líderes superiores foram consultados e, para cada distrito, três nomes pré -selecionados foram enviados para Delhi, disseram: “Os nomes foram anunciados somente depois que a liderança nacional em Delhi decidiu. O papel de Vijayendra nisso é zero.

Ele também disse que não culpou Sudhakar “porque pode não saber como o processo de seleção funcionou. Muitos não sabem”.

Com a contribuição de Nagarjun Dwarakanath