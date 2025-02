Karnataka impede o Peanut Chikki como parte de suplementos alimentares do meio -dia após o teor de açúcar, problemas de armazenamento – Karnataka News

O governo de Karnataka interrompeu a distribuição de ‘chikki’ (doces feitos de amendoim com açúcar mascavo ou açúcar) nas escolas estaduais, por suas preocupações sobre seu efeito na saúde das crianças.

Um relatório, pelo vice -comissário (educação escolar) de Dharwad, que destaca preocupações sobre o excesso de gorduras insaturadas e o alto teor de açúcar em Chikki, que pode ter um impacto prejudicial na saúde das crianças, levou ao Departamento de Educação Escolar e alfabetização para interromper Chikki, efetivamente. imediatamente. O relatório também expressou preocupações sobre o armazenamento inadequado e as instâncias de distribuição de Chikkis expirada, o que aumenta ainda mais alarmes sobre possíveis riscos à saúde.

As autoridades ordenaram que as escolas substituíssem chikki por ovos ou bananas sob o esquema de comida do meio -dia.

Chikki substituiu as bananas como uma alternativa aos ovos nos alimentos do meio -dia em 2021. O governo de Karnataka decidiu substituir bananas por chikki de amendoim de amendoim por crianças em idade escolar que não comem ovos. O governo do estado pediu à Federação de Leite de Karnataka para fornecer amostras de Chikki antes do início do piloto no final de dezembro de 2021.

Isso, no entanto, pode significar que pelo menos 8 lakh de crianças em todo o estado, que optaram por amendoins como um suplemento nutricional, não teriam escolha a não ser escolher entre banana ou ovo.

Por outro lado, os dados fornecidos pelo Departamento de Instrução Pública ao Indian Express em dezembro de 2022 mostraram apenas 2,27 lakh de crianças preferidas por chikkis. Quase 80 % dos estudantes escolheram ovos para o suplemento alimentar de meio dia. Os dados foram coletados dos estudantes de escola de classe 1 e 8 depois que Chikki foi introduzido como alimento complementar.