Karnataka Jain Monk defende DK Shivakumar como PM com sonho profético – Karnataka News

Um monge jainista apoiou publicamente DK Shivakumar para o cargo de ministro-chefe de Karnataka, em meio a apelos crescentes para que ele substituísse Siddaramaiah.

Gunadhar Nandhi Maharaj, em evento em Hubli na segunda-feira, falou sobre um sonho relacionado a Shivakumar.

“Eu tive dois sonhos”, disse o monge, “um é que deveria haver um Conselho da Corporação de Desenvolvimento Jain e o próximo é que você deveria se tornar primeiro-ministro”.

Respondendo ao endosso do monge, o Vice-Ministro-Chefe disse: “O que posso dizer quando um monge dá uma bênção? Não posso controlar o que ele diz e é o desejo dele. Mas meu partido decidirá tudo. Trabalharemos de acordo com a partida; A partida é importante. Você não precisa procurar nenhuma posição. “Estou cumprindo meu dever e não há urgência para mim.”

O endosso do monge coincidiu com uma demonstração de força por parte dos apoiadores de Shivakumar durante o evento e convenção do Congresso Gandhi Bharat em Belagavi em 21 de janeiro. Trabalhadores do partido de diversas regiões, incluindo Koppal, Hosapete, Ballari e Chitradurga, manifestaram-se a favor de Shivakumar, carregando os seus retratos e levantando slogans. declarando-o como o próximo ministro-chefe.

Alguns apoiadores chegaram ao ponto de alertar que o partido do Congresso estadual poderia enfrentar instabilidade se Shivakumar não fosse elevado ao cargo de ministro-chefe.

No entanto, Shivakumar, que também é presidente do KPCC (Comitê do Congresso de Karnataka Pradesh), manteve uma postura diplomática. Falando aos repórteres na Belagavi Circuit House na segunda-feira, ele enfatizou seu compromisso com a unidade do partido: “Minha única responsabilidade é salvar o partido e manter o governo estável. Não tenho nenhuma responsabilidade além desta. Não tenho diferenças com ninguém.”

Destacando sua história de lealdade ao partido, Shivakumar disse: “Há muito tempo sacrifiquei muito pelo partido. Trabalhei para o partido sem dizer uma palavra durante o governo de coligação Dharam Singh e o governo anterior de Siddaramaiah. Para mim o jogo é mais importante.”

O crescente coro a favor da elevação de Shivakumar surge num momento em que o governo do Congresso em Karnataka está a trabalhar para manter a estabilidade e implementar as suas promessas eleitorais.

A crescente demanda para que DK Shivakumar fosse nomeado ministro-chefe atraiu respostas do alto comando do partido. O presidente da AICC, Mallikarjun Kharge, procurou acabar com as especulações sobre mudanças de liderança, dizendo: “Tomaremos as decisões necessárias. Não há necessidade de ninguém interpretar ou especular.”

Afirmou que as decisões sobre nomeações e demissões serão tomadas “no momento oportuno” pelo alto comando.

Quando questionado sobre estes acontecimentos, Shivakumar revelou que a liderança do partido em Deli o aconselhou a permanecer calado sobre o assunto.