KARNATAKA: O médico sequestrou para pedir um resgate de 6 milhões de rúpias e lançado com 300 rúpias para a passagem de ônibus; Aqui o que aconteceu

Um pediatra que trabalha no Hospital Distrital de Ballari em Karnataka foi sequestrado no sábado e foi exigido que seu irmão pagasse um resgate de $6 milhões de rúpias, segundo a polícia.

No entanto, os seqüestradores libertaram o Dr. Sunil, 45, algumas horas depois, dando -lhe $300 para ajudá -lo a voltar para casa. O incidente ocorreu quando o Dr. Sunil saiu para dar uma caminhada matinal perto do templo de Shaneshwara, em Suryanarayanapet, por volta das 6 da manhã.

Uma gangue chegou a um carro Tata Indigo, ele o sequestrou pela força e saiu. Todo o seqüestro foi capturado pela CCTV, disse a polícia.

Os seqüestradores exigem O irmão do Dr. Sunil, Venufopal Gupta, recebeu uma chamada do WhatsApp dos seqüestradores, que exigiram um resgate de $6 milhões de rúpias, metade das quais serão pagas em ouro. Gupta, presidente da Associação Distrital de Mercantes de Bebidas, foi informado do processo.

Gupta alertou rapidamente a polícia, que iniciou as operações de busca e bloqueou os pontos de saída do distrito. No entanto, por volta das 8 da tarde, os seqüestradores liberaram o Dr. Sunil em um lugar separado, dando -lhe $300 para pegar o ônibus de volta para casa.

O BJP MLA Gali Janardhana Reddy criticou o agravamento da situação da ordem pública no estado.

De acordo com um relatório de O novo Indian ExpressA polícia acredita que o Dr. Sunil foi atacado devido ao destaque de seu irmão como empresário na cidade. Uma equipe especial reuniu algumas pistas e está otimista sobre a solução do caso em breve. Enquanto isso, o BJP MLA Gali Janardhana Reddy expressou sua comoção por sequestro e solicitou uma ação imediata pelo governo do estado. Ele também criticou o agravamento da situação da ordem pública no estado.

