Karnataka Ramzz

O Comitê do Congresso de Karnataka Pradesh (KPCC) pediu ao ministro principal Siddaramaiah que concedesse uma licença noturna de duas horas para os funcionários do governo muçulmano durante o mês sagrado de Ramzan. O pedido, semelhante às disposições em Telangana e Andhra Pradesh, pretende permitir que os funcionários quebrem seu jejum e ofereçam sentenças noturnas.

O vice -presidente da KPCC, Arm Hussain, apresentou um pedido formal ao ministro principal e enfatizou que os líderes do partido em breve se encontrarão com ele para pressionar o processo. Ele esclareceu que o pedido não é para férias, mas para um desvio precoce do trabalho para acomodar práticas religiosas.

“Pedimos ao ministro principal e ao vice -ministro principal que concedam à permissão das pessoas em Karnataka para deixar o trabalho no início durante o jejum de Ramzan, conforme permitido em Andhra Pradesh e Telangana. Não estamos pedindo férias, mas apenas para permissão para deixar o trabalho mais cedo para quebrar o jejum e oferecer frases ”, disse Hussain.

Destacando precedentes estabelecidos por outros estados, Hussain disse que os governos de Telangana e Andhra Pradesh já permitiram que os funcionários muçulmanos abandonassem o trabalho uma hora antes para Iphar e Namaz. Ele enfatizou que Karnataka, que tem uma população muçulmana significativa, deve adotar uma medida semelhante.

Ele também apontou que o governo da NDA em Andhra Pradesh, sob o primeiro -ministro Chandrababu Naidu, concedeu uma permissão semelhante. Hussain comentou sobre a possível oposição do BJP: “Se o BJP se opõe a esse pedido, eles se opõem a seus próprios parceiros da Aliança”.

Enquanto o apelo aborda especificamente os funcionários do governo, Hussain reconheceu que as políticas do setor privado sobre o assunto ainda estão claras. No entanto, ele instou as autoridades a considerar as necessidades dos funcionários do setor privado.

“Não estamos pedindo benefícios econômicos; Estamos simplesmente solicitando tempo para oferecer Namaz e praticar o IFAR. Os muçulmanos oram por todos, não apenas por si mesmos ”, acrescentou.