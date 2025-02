Karslen convidou Dvorkovich para renunciar ao cargo de Presidente Fide

O 16º campeão mundial do xadrez Magnus Karlsen chamou Arkady Dvorkovich, que ocupa o cargo de presidente da Federação Internacional de Xadrez (FIDE), para renunciar. O motivo foi a ausência de um acordo entre a Federação e os organizadores dos torneios de xadrez de estilo livre sobre a participação do Campeonato Mundial. Grandmaster relatou isso em suas redes sociais, relatórios “RBC”.

A Freestyle Chess Tour é uma série de torneios de xadrez Fisher, criado por Karlsen com o empresário Yan Henrik Butnner. Fide se recusou a reconhecer esse torneio com a Copa do Mundo por causa do desejo do outro lado de não aceitar a federação como o único regulador do Campeonato do Mundo. A inclusão da série Freestyle Chess no calendário da FIDE tornou -se possível, desde que os jogadores de xadrez assinam um acordo que exclua sua participação no campeonato mundial “alternativo” em todos os tipos de falhas. Caso contrário, os participantes não poderão competir em dois ciclos do fiel Campeonato Mundial.

Carlsen observou que Dvorkovich havia entrado em contato com seu pai sobre o acordo entre o FIDE e o freestyle xadrez. O jogador de xadrez acredita que, dessa maneira, Dvorkovich esperava convencê -lo a continuar a participar do Rapid World Championship and Blitz, realizado em Nova York.

