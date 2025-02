Kash Patel jurou como diretor do FBI, faz juramento em Bhagavad Gita | Notícias do mundo

Washington DC: O Kash Indio-American Patel foi oficialmente empossado como o nono diretor do Escritório Federal de Pesquisa (FBI) na sexta-feira, emprestando um juramento a Bhagavad Gita. A namorada e a família de Patel pararam ao seu lado enquanto recitavam o juramento, e outros membros da família estavam sentados na primeira fila.

Kash Patel jurou no prédio de escritórios executivos de Eisenhower pelo procurador -geral dos Estados Unidos Pam Bondi, depois de ser confirmado pelo Senado dos Estados Unidos como o nono diretor do FBI, acontecendo com Christopher Wray, informou a Fox News. Após o juramento, Patel disse que estava vivendo o sonho americano e acrescentou que “a primeira geração indiana está prestes a direcionar a agência de aplicar a lei da maior nação da terra”.

Ele disse: “Estou vivendo o sonho americano, e quem pensa que o sonho americano está morto, olhe aqui. Você está conversando com um indiano de primeira geração que está prestes a dirigir a agência de aplicação da lei da maior nação da terra. Ele também assumiu um forte compromisso de garantir a responsabilidade dentro do FBI.

Patel disse: “Prometo que haverá responsabilidade dentro do FBI e fora dele”.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu forte apoio a Kash Pate e o chamou de uma pessoa “dura e forte”. Quando Kash Patel jurou como diretor do FBI, Trump disse: “Uma das razões pelas quais eu amo Kash (Patel) e queria colocá -lo pelo respeito que os agentes tiveram por ele. Ele cairá como o melhor nessa posição. ”

“Aconteceu que era muito fácil aprovar. Ele é um cara duro e forte. Ele tem suas opiniões. Trey Gowdy saiu com uma declaração incrível e disse que Kash é uma pessoa incrível e que as pessoas não percebem. Quando ele Ele disse isso, não havia dúvida.

No início da quinta -feira, a Casa Branca recebeu a confirmação de Kash Patel como o novo diretor do FBI, descrevendo -o como um passo importante para executar a agenda do presidente Donald Trump para restaurar a integridade e defender o estado de direito.

A Casa Branca também enfatizou que o FBI agora será encaminhado em sua principal missão para aplicar justiça justa e sem preconceitos. Compartilhando uma publicação sobre X, a Casa Branca escreveu: “A confirmação do @FididSectTorkash Patel como diretor do FBI é um passo crucial para executar a agenda do presidente Trump para restaurar a integridade e defender o estado de direito”.

“O FBI servirá ao povo americano e será encaminhado em sua principal missão: apenas aplique justiça e sem preconceitos”, acrescentou o cargo. Após sua confirmação do Senado na quinta -feira como diretor do FBI, Patel, um aliado do presidente Trump, expressou sua gratidão e prometeu reconstruir a agência em um que é “transparente, responsável e comprometido com a justiça”.

Patel agradeceu ao presidente Donald Trump e ao procurador -geral Pam Bondi por seu apoio e enfatizaram seu compromisso de restaurar a confiança pública no FBI. Enquanto a indicação enfrentou a oposição dos senadores republicanos Lisisa Murkowski no Alasca e Susan Collins de Maine, Patel recebeu o apoio do restante do Partido Republicano, incluindo o líder da minoria do Senado, Mitch McConnell, que já havia se oposto a outros nomeados um Nomeado um , de acordo com a NBC News. A confirmação foi aprovada com um voto próximo de 51 a 49, já que todos os democratas do Senado votaram contra eles.