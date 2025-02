Kash Patel orquestrando as ações de ‘purga’ do FBI antes da confirmação? Surge reivindicações explosivas

Kash Patel orquestrando as ações de ‘purga’ do FBI antes da confirmação?...

O senador Dick Durbin pediu ao inspetor -geral do Departamento de Justiça (Departamento de Justiça) que investigasse as acusações de que Kash Patel, candidato do presidente Donald Trump ao diretor do FBI, já está influenciando a agência ao orquestrar um “purga” da carreira funcionários antes de sua confirmação do Senado.

De acordo com o Hill, Durbin enviou uma carta ao inspetor -geral do DOJ Michael Horowitz, citando “informações altamente credíveis” de várias fontes de que Patel está direcionando pessoalmente os esforços para eliminar a equipe do FBI.

Oficiais da Casa Branca supostamente conduzindo diretrizes Durbin disse que as supostas diretrizes de Kash Patel estão sendo executadas pelo vice -diretor do gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, o procurador -geral em anexo Emil Bove e os membros de uma equipe de conselhos recém -estabelecida do diretor do FBI.

“Recebi informações altamente credíveis de várias fontes de que Kash Patel está dirigindo pessoalmente o purgo atual de funcionários de carreira pública no Escritório Federal de Pesquisa”, escreveu Durbin em sua carta a Horowitz, conforme relatado pela colina.

Além disso, ele disse que Patel, apesar de ter sido indicado ao papel, continua sendo um cidadão particular sem autoridade oficial para emitir mudanças no FBI. “Essa suposta má conduta está além do pálido e deve ser investigada imediatamente”, acrescentou Durbin.

Contradição com o testemunho do Senado de Patel Durbin, que atua como o principal democrata no Comitê Judicial do Senado, disse que esses relatórios contradizem as declarações de Patel durante sua audiência de confirmação.

Durante sua audiência no Senado em 30 de janeiro, Patel, segundo relatos, disse ao senador Cory Booker que “não estava ciente” de nenhum plano ou discussão para retaliar contra agentes ou funcionários do FBI vinculados a investigações relacionadas a Trump. Se as acusações contra Patel forem verdadeiras, argumentou Durbin, Perujurio pode ter cometido.

Os detalhes da reunião surgem De acordo com a mídia, a carta de Durbin detalhou uma reunião de 29 de janeiro que envolveu o diretor interino do FBI Brian Driscoll e o vice -diretor do FBI Robert Kissanão. Segundo os relatos, na reunião, os executivos do FBI foram informados de que certos funcionários tinham que renunciar ou ser demitido.

A carta também se referiu às notas da reunião, indicando que “KP deseja movimento no FBI, ações recíprocas para o Departamento de Justiça”, o que indica o impulso de Patel para mudanças de pessoal. Durbin acrescentou que Bove, o procurador -geral em anexo, disse aos participantes da reunião que havia recebido várias ligações de Miller na noite anterior. Miller teria pressionado para acelerar as remoções no FBI, semelhante às ações já tomadas no Departamento de Justiça.

Peça supervisão imediata Durbin enfatizou que, se essas acusações forem confirmadas, o comportamento de Patel representaria uma violação séria do protocolo.

