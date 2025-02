Kate Middleton acaba de carregar a tendência de calças inteligentes que as mulheres européias sabem que será enorme nesta primavera

Se as coleções da primavera / verão de 2025 nos ensinaram algo, é que o traje será essencial na próxima temporada. As silhuetas inteligentes e cuidadosamente adequadas foram um sucesso retumbante da pista, anunciando o retorno de uma das tendências mais atemporais da moda.

Obviamente, de acordo com o movimento em direção ao fato, Kate Middleton foi lançada esta semana com o estilo de calça específico que deve decolar em breve. Estilizando uma versão chique de um comitê na Galeria Nacional de Retratos, Catherine, princesa de Gales, pegou um blazer marrom de chocolate profundo, mas a instrução de selecionar um tom igualmente de terra para completar seus desorientais, Middleton alcançou a tendência clássica de riscos para completar seus olhar.

Mantendo seu estilo limpo e polido, Middleton gêmea as calças com uma gola alta e saltos pontiagudos. Adicionar uma dimensão à sua aparência de transações, sem incorporar uma cor ou textura excessiva, seu blazer marrom chocolate e suas calças com finas listras de carvão, incutiram uma elegância fácil e uma lavagem sutil.

Enquanto as calças de faixa fina estão prontas para serem uma tendência central para a primavera, elas têm uma atração duradoura que as vê bem ao longo do ano, o que significa que eles já aparecem em roupas chiques agora. Combinando xiita com um botão arrumado para uma aparência pronta para o escritório, essas calças também funcionam bem com tricots Souchy para um soquete mais discreto.

Deite as pernas usando as tiras verticais sutis que desenham quadris com tornozelos, as calças com listras finas são um investimento portátil que você vê que continua voltando.

Em nenhum caso uma nova tendência, pessoas da moda em toda a Europa teciam essas calças em suas rotações de guarda -roupa durante as estações. Traduza a elegância fácil pela qual o estilo europeu é conhecido, essas calças se sentem sem problemas e polidas e podem defender facilmente jeans se você quiser aumentar seu estilo em um instante. E agora, os vejo surgir mais do que nunca.

A aprovação da princesa de Gales é claramente indicada que uma tendência está prestes a decolar, e eu fico à frente da curva e que as compro agora. Se você também estiver, leia o restante para descobrir nossa modificação das melhores calças com listras finas abaixo.

