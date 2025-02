Katie Holmes acaba de carregar a dica de estilo barato que adiciona instantaneamente o valor da roupa

Ontem à noite, Michael Kors organizou um coquetel em um dos estabelecimentos mais chiques e amados em Nova York, o Bemelmans Bar, dentro do Hotel Carlyle. E, claro, Katie Holmes veio vestida para a ocasião elegante. Para o evento, coloque -se para celebrar a nova loja do criador da Madison Avenue, Holmes manteve sua aparência simples e sofisticada, vestindo um vestido preto Midi Kors com um casaco, bombas com saltos de gatinho e uma bolsa para a corrente. Ela terminou o visual com um excelente par de brincos de ouro e pérolas, bem como um acessório muito subestimado que, pelo menos na minha opinião, era responsável pelo final de todo o Holmes: Tights.

(Crédito da imagem: TheSwartofny / GC Images / Getty Images)

(Crédito da imagem: obrigado a Michael Kors / BFA)

Em Katie Holmes: Vestido, casaco, bolsa e sapatos de Michael Kors; Jóias pronunciadas Brincos em Tuba Tuba Diamond do Mar do Sul e Mina Sul (US $ 12.300)

Para mim, não há nada maior no mundo da moda do que um artigo que custa nada além de agregar valor instantâneo a qualquer roupa, e é exatamente isso que um grande par de meias fez cada vez que você os desenha. As calças justas não apenas mantêm as pernas quentes no inverno, mas também fazem com que as roupas se sintam intencionais e estilizadas, sem mencionar a noite. Eles são a dica de estilo final para estilistas, editores, celebridades e realmente todas as pessoas da moda, e a melhor parte é que elas podem custar a você apenas US $ 10.

Sem mais delongas, compre as melhores calças pretas do mercado.

