Katie Holmes acabou de estilizar a tendência chique de cores de calças que vi nas ruas de Milão neste fim de semana

Se, como eu, você acompanha de perto a evolução do estilo de Katie Holmes, sabe que ela é a rainha do guarda-roupa cápsula. Mantendo-se fiel às peças em que investe, ela é frequentemente vista retrabalhando suas peças favoritas no mesmo mês ou ao longo das temporadas. Uma vestimenta consciente e defensora do básico atemporal, quando Katie Holmes decide abraçar uma tendência, você pode ter certeza de que vale a pena prestar atenção.

Neste fim de semana em Nova York, Holmes apareceu com seu estilo discreto característico: um casaco preto simples combinado com seus confiáveis ​​​​tênis Autry brancos – o par exato que a vi usar em várias ocasiões antes. Mas desta vez houve uma reviravolta. Abandonando seu habitual jeans azul, ela escolheu calças vermelhas brilhantes.

Com seu tom ousado e caimento solto, a calça injetou um novo toque de cor em seu look casual. Curiosamente, Holmes não é o único que está adotando esse tom vibrante no momento. Do outro lado do Atlântico, em Milão, uma onda de especialistas em moda presentes na Men’s Fashion Week parecia ecoar seu manual de estilo, gravitando em torno das mesmas ousadas calças vermelhas.

O conjunto de estilo milanês inspirou-se na combinação de camadas pretas de Holmes, mas também experimentou looks tonais, combinando suas calças com tons neutros cremosos ou outras peças vermelhas para um efeito marcante.

Não é nenhuma surpresa que esta tendência esteja prosperando agora: afinal, a tendência da cor vermelha tem ganhado força constantemente nas últimas temporadas. Tendo primeiro prosperado na forma de sapatos vermelhos e cardigans vermelhos, era apenas uma questão de tempo até que a tendência das calças vermelhas desfrutasse do seu momento ao sol, e enquanto nos preparamos para o aperto do inverno e nos dirigimos para os dias ensolarados de primavera, esta tendência de calças vibrantes parece a explosão perfeita de alegria e cor para inaugurar a nova estação.

Definidas para emergir como uma tendência chave nesta primavera, grandes marcas e grifes já são vítimas dessa tendência crescente. Do estilo elegante da H&M ao par elegante de Jil Sander, leia abaixo para escolher as melhores calças vermelhas.

COMPRE AS CALÇAS VERMELHAS:

Eles estão disponíveis nos tamanhos 4 a 22 do Reino Unido.

manga Calças largas Use-o com o conjunto de terno correspondente ou com uma camiseta gráfica.

Adicione um toque de cor ao seu guarda-roupa de inverno.

Jill Sander Calça reta em mistura de alpaca escovada A mistura de lã e alpaca proporciona um acabamento isolante.

Seguindo Calça larga vermelha com elástico nas costas Use-o com uma malha preta grossa no inverno e com uma camiseta branca fresca no verão.

Coleção M&S Calças de algodão ricas em algodão Eles estão disponíveis em comprimentos extracurtos, curtos, regulares e longos.

Navegar Calças de algodão stretch com nervuras Estas calças confortáveis ​​são perfeitas para um estilo casual.

Veludo Menta Calça vermelha com listras laterais O detalhe da faixa lateral acrescenta um toque casual e esportivo.