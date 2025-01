Katie Holmes acabou de usar uma marca de tênis chique da qual você provavelmente ainda não ouviu falar

O mercado de tênis é extremamente competitivo, o que o torna um verdadeiro desafio para marcas novas ou emergentes que buscam se destacar. Para se destacarem, as marcas muitas vezes precisam de se concentrar numa tendência e redefini-la com um apelo novo e inovador, criando produtos que combinem com o que as pessoas querem usar neste momento. Outra maneira de conquistar corações? Aproveite a nostalgia. Ao criar um sapato atemporal – que poderia facilmente ter sido um item básico do guarda-roupa por décadas – uma marca pode oferecer algo durável e moderno sem esforço.

Entra em cena a Autry, uma marca que está conquistando silenciosamente, mas com confiança, seu lugar no mundo dos tênis. Conhecida por sua estética de inspiração vintage e charme discreto, a marca se destaca na criação de calçados nostálgicos e modernos. Não é de admirar que os designs simples, mas icônicos, de Autry tenham chamado a atenção da atriz e ícone do estilo Katie Holmes, que tem procurado repetidamente esses tênis pouco conhecidos nas últimas semanas.

(Crédito da imagem: Getty Images)

Mestre em identificar uma tendência infalível antes de ela decolar, Holmes tem incorporado os clássicos tênis brancos de Autry em seus momentos de lazer durante todo o inverno. Combinando-os com jeans e um casaco felpudo de shearling nos dias mais frios, o ator também adotou uma vibe americana casual com seus tênis chiques, jeans casuais, camisa xadrez e gorro quente quando o tempo permite.

Cortando o ruído da tendência de tênis coloridos que tem visto as pessoas abandonarem seus estilos simples em favor de alternativas amarelas, vermelhas e azuis, a escolha de Holmes pela silhueta branca limpa de Autry prova que ainda há apetite por uma tendência de tênis clássico e limpo nesta temporada . . Robustos, mas não opressores, esses tênis parecem atemporais e refrescantes em um mercado inundado de designs fugazes e voltados para tendências.

(Crédito da imagem: Getty Images)

Custando £ 180, os tênis Autry estão ao lado de outras marcas cult. Embora possam não ser a opção mais barata, a sua versatilidade garante um potencial de custo por utilização impressionante, tornando-os um investimento inteligente que provavelmente durará mais do que muitos outros pares no seu guarda-roupa.

Pronto para explorar a tendência de tênis que Katie Holmes não consegue parar de estilizar? Role para baixo para conferir os designs atemporais de Autry abaixo.

COMPRAR TREINADORES AUTRY:

Autry Tênis cano baixo medalhista em camurça e couro Use-os com jeans clássicos, à la Holmes.

Autry Tênis cano baixo de couro metalizado medalhista Os tênis brancos clássicos nunca saem de moda.

Autry Tênis cano baixo de couro bicolor medalhista Adicione um toque de cor ao seu guarda-roupa de inverno.

Autry Tênis cano baixo de couro medalhista Estes tênis de inspiração retrô ficam bem com pernas largas e largas para uma silhueta inspirada nos anos 70.

Autry Tênis raso cano baixo de camurça com acabamento em couro Use com calças vermelhas para criar um visual chique tom sobre tom.

Autry Tênis raso cano baixo de camurça com acabamento em couro A tendência do azul celeste deve decolar nesta primavera.

Autry Tênis cano baixo Reelwind de couro e concha Compre-os enquanto estão à venda.

Autry Tênis cano baixo de couro medalhista Os tênis Medalist da Autry estão entre os mais populares de sua coleção.