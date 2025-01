Katie Holmes deixou as calças brancas comendo poeira para esta linda tendência de cores de calças

Por mais aleatório que possa parecer, as celebridades adoram usar calças brancas no inverno. Você tem que admitir, parece fresco e fresco em meio a um mar de cores escuras. Katie Holmes é uma celebridade que definitivamente está brincando com as tendências de cores das calças, e ela acabou de usar uma que sinaliza que está pronta para a primavera.

Outro dia, no centro de Nova York, Holmes foi fotografado não com calças brancas, mas com um par branco adjacente que parece ainda mais bonito: calças amarelo claro (ou amarelo manteiga, como dizem na moda). Embora seja de fato uma cor tendência nesta temporada, o amarelo manteiga tem sido um pouco mais discreto do que algumas outras tendências de cores, mas com a primavera se aproximando lentamente, prevejo que só ganhará popularidade a partir daqui. E como Holmes acabou de mostrar, calças amarelas são uma ótima maneira de arrasar.

Então, como usar a tendência, você pergunta? O amarelo amanteigado é uma cor bastante versátil, então experimente trocá-la por calças brancas ou camel, ou até mesmo pretas. Holmes usou o dela com um casaco preto, um suéter verde claro e tênis branco, e ela parece perfeitamente combinada, se você me perguntar. Com isso, continue navegando para comprar algumas das melhores calças amarelas que encontrei nesta temporada.

(Crédito da imagem: MEGA/GC Images/Getty Images)

(Crédito da imagem: MEGA/GC Images/Getty Images)

Sobre Katie Holmes: Aspinale de Londres Sacola de couro East West (US$ 370); Tênis Autry

Compre calças amarelas manteiga

LER Calça Lauren Camomila Bolso

Reforma Calça Malha Olina em Creme

LEOA Calça Leo em Manteiga

J.Crew Heritage Fleece Joggers em Sunflower Sands

Desapego Calça Rio em Dusty Lemon

JACQUEMUS Calça reta plissada Sage em amarelo claro

Abercrombie & Fitch Jeans ultra soltos de cintura baixa em amarelo

Staud Calça Grayson em cru

CAMI NYC Calça Davina sob luz solar direta

Maia Calças retas de tweed/urex em amarelo