Katie Holmes sinaliza o retorno desta boa tendência na saia dos anos 90

A iluminação da semana de moda de Nova York, Katie Holmes, está de volta à primeira fila da temporada f / W 25, impecavelmente vestida como de costume. Seu estilo clássico, mas antes fez dela uma ótima pessoa para monitorar a inspiração das tendências, daí sua popularidade. E ontem – duas vezes por dia – ela usava exatamente a mesma fórmula de roupa, com uma tendência de saia dos anos 90, que deve um retorno.

As roupas de Holmes optaram pelos shows um blazer de grandes dimensões, uma camiseta branca e botas de couro preto. A tendência das saias nos anos 90 com a qual ela terminou as roupas era uma saia de lenço de cetim. Uma saia de cetim dá uma aparência instantânea dos anos 90, enquanto os lenços de construção adicionam um toque de Boho dos anos 2000.

Continue rolando para comprar a fórmula da semana de moda de Holmes e comprar saias do lenço em cetim supremo para adicionar ao seu guarda -roupa.

(Crédito da imagem: The Hapa Blonde / GC Images / Getty Images)

Em Katie Holmes: Um derepiano Bolsa de embreagem de mosaico secreto (US $ 2160); Botas

(Crédito da imagem: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images)

Em Katie Holmes: Um derepiano Bolsa de embreagem de mosaico secreto (US $ 2160); Botas

Compre a roupa

Aritzia Wilfred duplo blazer

Madewell T-shirt perfeita da tripulação

Trilhos Edwina cetim assimétrico MIDI

Reforma Remy Knee High Kitten Talon Boots

Compre mais saias de lenço de cetim

Madewell Saia midi assimétrica

Abercrombie & Fitch Saia midi de cetim

Sua planície Saia midi midi midi em camadas

Steve Madden Saia Lucille

E outras histórias Saia midi de cetim

Pessoas livres X Intimamente FP Vê você a minha saia deslizante 1/2 no café Latte

Chapado Viés de cetim midi

E outras histórias Saia midi em cetim hemorrático assimétrico