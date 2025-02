“Estou incrivelmente feliz que nosso presidente me notou com o título de um nível tão alto. Este é um sonho e uma sorte louca para mim na véspera do 30º aniversário da minha atividade criativa”, disse o artista.

Ela também percebeu que estava feliz em viver para as pessoas.

Katya Lel (Nome Real – Chuprinin) nasceu em 20 de setembro de 1974 em Nalchik. Tornou-se geralmente conhecido graças às músicas “My Marmelad”, “Musi-Pushi” e outras.

Lembre -se de que o título do honrado artista da Federação Russa também foi concedido à cantora Elena Vaenge (o sobrenome real – Khruuleve), que anteriormente disse que orava por Vladimir Putin.