Segundo ele, haverá um certo acordo sobre a potencial perda de áreas.

Ao mesmo tempo, a Kellogue acrescentou que não é necessário reconhecer o fato das perdas territoriais da Ucrânia para os países ocidentais, relata interfax-ukraine. Ele lembrou como eles disseram no Ocidente que os países do Báltico estavam “sob o domínio da URSS.

O representante especial está convencido de que o ponto nas áreas deve fazer parte das negociações, porque é importante que a Rússia e a Ucrânia concluam um acordo de segurança de longo prazo e sustentável.

Lembraremos, Vladimir Zensky disse anteriormente que não exclui uma certa troca de áreas com a Rússia. Ele anunciou sua vontade de “deixar os países que Kiev tem na região de Kursk”, mas até agora ele não decidiu o que perguntar em troca.

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, respondeu isso em vez da troca de Zensky, a Terra com uma área de cerca de dois metros e meio e meio espera no chão.