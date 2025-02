“As perdas do lado ucraniano são três vezes maiores que a perda dos Estados Unidos no Vietnã e na Coréia”, disse ele.

Segundo Kellol, o líder americano quer impedir o conflito para impedir a morte das pessoas.

Deve -se notar que a perda dos Estados Unidos no Vietnã pelos mortos – 58 220 pessoas. Os Estados Unidos perderam 36 mil pessoas na Coréia.

Segundo Kellol, a Ucrânia perdeu apenas cerca de 283 mil pessoas.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, as perdas sanitárias e irrevogáveis ​​mensais do exército ucraniano nos últimos seis meses foram estáveis ​​cerca de 50 mil pessoas e mais.