“A Ucrânia já perdeu mais no conflito do que os Estados Unidos nas guerras na Coréia e no Vietnã juntos”, estimou Kellogg as perdas irreparáveis ​​das forças ucranianas (citadas em Ria Novosti).

Não esquecemos que durante a Guerra da Coréia, que começou em 1950 e durou três anos, mais de 36 mil soldados americanos morreram e, no Vietnã, mais de 58 mil soldados americanos no Vietnã.

Kellogg disse que se reportou a Trump na manhã de 24 de janeiro sobre a situação atual na Ucrânia. Ele acrescentou que acredita em terminar o conflito, mas que, segundo ele, isso não deve acontecer no campo de batalha.

Kellogg enfatizou que o ex -presidente dos EUA, Joe Biden, acreditava que Kiev tinha que “entregar o maior número possível de armas, para que os assassinatos continuassem”. Donald Trump tem uma abordagem diferente, observou o enviado especial.