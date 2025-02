Kendall Jenner acaba de usar jeans em um modo de cor inesperado, as pessoas estão cheias

Não sei sobre você, mas minha coleção de jeans tem estado um pouco cansado ultimamente. Embora eu não esteja totalmente pronto para ceder à tendência de jeans skinny, meus olhos descascaram um pedaço de jeans discreto e portátil que pode energizar minha coleção antes das estações mais quentes.

Depois de procurar semanas, comecei a me sentir preso em minha busca. Então, Kendall Jenner surgiu no meu estilo do Instagram sobre a tendência exata da cor do jeans que eu nunca conheci o necessário.

Mantendo seu jeans azul e preto escondido em seu guarda -roupa, Jenner alcançou um tom verde inesperado para completar seu olhar descontraído. Com um tom macio e natural, o jeans de Jenner se sentiu portátil e educado, oferecendo algo fresco para a nova temporada.

Voltando em círculos mais amplos, de repente, as pessoas da moda teciam jeans verde chiques em suas coleções de jeans. Bem, com outros tons neutros, como preto e cinza, esses jeans da moda adicionam facilmente leveza e luz. Se você deseja criar uma silhueta mais direcional, essa cor portátil também é espessada com tons de ameixa ricos ou rosas macias de bebê.

A alternativa perfeita se você estiver entediado de seus jeans azuis, esses pares de tendências estão disponíveis em uma variedade de rótulos e preço. Do amplo estilo de Mango ao par de barba de Veronica, há muitas iterações que valem um olhar.

Se você também estiver interessado em pular a tendência inesperada, leia o restante para descobrir nossa modificação dos melhores jeans verdes abaixo.

Compre jeans verde:

Nós libertamos Jeans de leggings grátis grátis Estilo com tênis de tom como Jenner, ou associar -se a sandálias ou apartamentos para uma tomada vestida.

manga Jean wideleleg com bolsos Estes também vêm em uma sombra índigo profunda /

Marks & Spencer Jean com um bico de perna largo Este conjunto de Setry Stage Stay com uma paleta mais clara de cremes e bege.

Reiss Vestuário tyné com pernas largas em cáqui Eu banho enquanto eles estão à venda.

Paige Jeans com pernas retas da altura média mayslie Estilo com Mary Janes ou associado a um elegante balé.

Veronica barba Patch skinny skinny skinny magro O jeans queimado deve ser uma silhueta importante nesta temporada.

Slam Jeans largos em toda a altura Estes são cortados em silhueta de pernas grandes, curvando -se levemente com o joelho e cruzando o tornozelo.

A linha Calças de perna grandes Seja rápido – eles estão prestes a vender.